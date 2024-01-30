立院法制局支持 金融營業稅調降

立法院法制局最新報告提出三點支持調降金融業營業稅，認為有助金融業競爭力、維護稅負公平性、且對國庫無損失。財政部昨天表示，會再審慎評估。

目前金融業的銀行、保險本業課徵的百分之五營業稅中，其中百分之三撥入國庫、百分之二併同其餘金融業營業稅（如非專屬本業收入、再保費收入等）撥入金融業特別準備金；撥入準備金條款將於今年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率。

立法院報告提出三點支持調降金融營業稅，包括可維護租稅公平、對國庫不會造成稅收損失及有助金融業競爭力。

工商協進會、金融總會多次爭取，希望金融業銀行保險本業營業稅可從百分之五降回百分之二，蔡英文總統也曾主動提及金融業營業稅檢討，金管會主委黃天牧在立院表態支持降稅，財政部長莊翠雲則表示持開放態度、審慎評估。