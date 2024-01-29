智冠、榮剛換股案 法院駁回網銀定暫時狀態處分

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）與榮剛換股案引發智冠大股東網銀不滿，認為換股案嚴重侵害股東權益，因此日前向法院提出定暫時狀態處分及緊急處置之聲請，對此，法院今(29)日裁定，網銀所提之訴求均駁回，聲請程序費用由聲請人負擔。

根據公告指出，經商業法庭審認網銀公司「未釋明本案勝訴可能性」、「本院權衡處分與否對兩造損害之可能性程度，暨對公眾利益之影響，難認有保全之必要性。」駁回其全部聲請。

據悉，定暫時狀態之假處分是聲請人為防止發生重大的損害、避免有急迫的危險或是其他相類似的情況，聲請法院於判決確定前，就爭執的法律關係，裁定一個暫時性處分的程序。儘管網銀提出的定暫時狀態處分及緊急處置之聲請遭法院駁回，雙方後續法律戰攻防是否告一段落，仍是未知數。