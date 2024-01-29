立院報告提三點 支持金融營業稅調降

立法院法制局最新報告提出三點支持調降金融業營業稅，認為有助金融業競爭力、維護稅負公平性、且對國庫無損失。財政部今（29）日表示，會再審慎評估。

工商協進會、金融總會多次爭取，希望金融業銀行保險本業營業稅可從5%降回2%，蔡總統先前也主動提及金融業營業稅檢討，金管會主委黃天牧先前也在立院表態支持降稅，財政部長莊翠雲則表示持開放態度、審慎評估。

目前金融業銀保本業課徵的5%營業稅中，其中3%撥入國庫，剩餘2%併同其餘金融業營業稅（如非專屬本業收入、再保費收入等）撥入金融業特別準備金；撥入準備金條款將於2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率。

立法院報告指出，與各國比較，就主要金融業務而言，我國按總額5%課稅，較各國為重；但就次要金融業務來看，由於其他國家一般稅率皆高於我國，這部分稅負較各國偏低。

報告提出三點支持調降金融營業稅。首先，可維護租稅公平，我國金融業營業稅是採總額方式課稅，與國際間作法不同，若以各產業稅負公平性來檢視，因金融業不能扣抵進項稅額，金融業營業稅稅率5%，稅負相對較為偏重。

此外報告也提到，營業稅本應統收統支，現行將金融業銀保本業2%稅收撥入特別準備金，限定用於解決金融問題用途，不但破壞原有營業稅制完整性，更扭曲銀行存款保險準備制度的正常功能。

其次，財政部先前曾評估，金融營業稅率若由5%降至2%，自2025年起稅收全進國庫、不再撥入特別準備金，兩者相抵後，對國庫並不會造成稅收損失，以2022年稅收狀況評估，進國庫的金融營業稅不減反增38億元，若以2023年稅收評估，則將減少14億元，各年狀況不一。

最後立法院報告也指出，調降金融業營業稅率也有助金融業競爭力。