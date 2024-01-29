快訊

成功高中期末考出包！一半題目與去年相同 校方緊急開會認疏失

台中捷運藍線審核過關 交通部：預計10年完工通車

才怒控電視台翻拍擅改原作 日本知名漫畫家失聯今陳屍水壩

立院報告提三點 支持金融營業稅調降

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

立法院法制局最新報告提出三點支持調降金融業營業稅，認為有助金融業競爭力、維護稅負公平性、且對國庫無損失。財政部今（29）日表示，會再審慎評估。

工商協進會、金融總會多次爭取，希望金融業銀行保險本業營業稅可從5%降回2%，蔡總統先前也主動提及金融業營業稅檢討，金管會主委黃天牧先前也在立院表態支持降稅，財政部長莊翠雲則表示持開放態度、審慎評估。

目前金融業銀保本業課徵的5%營業稅中，其中3%撥入國庫，剩餘2%併同其餘金融業營業稅（如非專屬本業收入、再保費收入等）撥入金融業特別準備金；撥入準備金條款將於2024年底落日，金融業呼籲藉此機會調降營業稅率。

立法院報告指出，與各國比較，就主要金融業務而言，我國按總額5%課稅，較各國為重；但就次要金融業務來看，由於其他國家一般稅率皆高於我國，這部分稅負較各國偏低。

報告提出三點支持調降金融營業稅。首先，可維護租稅公平，我國金融業營業稅是採總額方式課稅，與國際間作法不同，若以各產業稅負公平性來檢視，因金融業不能扣抵進項稅額，金融業營業稅稅率5%，稅負相對較為偏重。

此外報告也提到，營業稅本應統收統支，現行將金融業銀保本業2%稅收撥入特別準備金，限定用於解決金融問題用途，不但破壞原有營業稅制完整性，更扭曲銀行存款保險準備制度的正常功能。

其次，財政部先前曾評估，金融營業稅率若由5%降至2%，自2025年起稅收全進國庫、不再撥入特別準備金，兩者相抵後，對國庫並不會造成稅收損失，以2022年稅收狀況評估，進國庫的金融營業稅不減反增38億元，若以2023年稅收評估，則將減少14億元，各年狀況不一。

最後立法院報告也指出，調降金融業營業稅率也有助金融業競爭力。

金融業 營業稅 財政部

延伸閱讀

營業稅登錄錯誤 有條件免罰

高端合約公布 徐巧芯抓貓膩「超完美配合」：大賺國庫40億

Fed傳聲筒：聯準會最快本月開始研議放緩縮表

財政部新人事！現任高雄國稅局長陳柏誠接國庫署長

相關新聞

選舉激情結束 新光大公主吳欣盈傳下月回鍋新光人壽副總

新光集團大公主吳欣盈在結束選舉工作後，市場傳出2月1日將回鍋新光人壽擔任副總經理，吳欣盈是在2022年底，擔任民眾黨不分...

獨／震驚金融圈！年薪破億金控CEO回來了 傳吳一揆3月回鍋中信金副董

來自金融圈的重磅消息，2022年7月，因家庭因素申請退休的中信金控（2891）前總經理吳一揆，傳出將在農曆春節過後、今年...

新光金增資案喬不攏 公司點名大股東吳東進：應自律自重

新光金控（2888）增資案兩大股東喬不攏，公司今天晚間再發聲明，提出四點說明，最後一點聲明更直接點名新光金創辦人吳東進，...

加碼發！一銀年終獎金出爐 逾六成行員領逾8個月創記錄

第一銀行今天宣布，2024年4月底將發放的年終績效獎金將逾8個月，比2023年僅7.3個月，至少多了0.7個月，更是改寫...

牽動50萬張高消費族群！微風聯名卡將到期 銀行爆搶卡大戰

近年國人消費大噴發，信用卡刷卡金額屢創紀錄，2023年全年簽帳金額更可望突破4兆元，其中光是百貨聯名卡的消費就高達四千億...

吳一揆傳將回鍋中信金 中信金回應：不予評論

市場傳出，曾任中信金（2891）總經理的吳一揆將在農曆春節後，回鍋中信金控，擔任副董事長一職。中信金控今（29）日晚間低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。