快訊

國三重大車禍！高工局工程車遭撞落邊坡 送醫兩人1不治1輕傷可出院

日本「小合掌村」童話變調！無視告示牌提醒 台灣團客嬉鬧打雪仗

台股站穩萬八！漲124點收18,119點 AI 與 ASIC等族群強勢表現

醫療補償比例高達80% 富邦產險網路投保寵物險全新改版上線

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
寵物沒有健保補助，若生病或發生意外，龐大的費用恐造成飼主的負擔。（本報系資料庫）
寵物沒有健保補助，若生病或發生意外，龐大的費用恐造成飼主的負擔。（本報系資料庫）

寵物是生活中最親密的夥伴，也是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費用恐造成飼主的負擔，富邦產險建議，可運用寵物保險分散風險，並以「先保大損失、再保小損失」的投保原則，考量手術及住院費用的保障來挑選寵物保險，例如富邦產險全新改版上線的網路投保寵物險「毛起來愛3.0專案」，醫療補償比例高達80%，保障包含住院及手術醫療等，且貓狗保費分開計價，每月最低231元起，就為家中毛小孩買份保障。

根據富邦產險官網統計，2023年寵物醫療的「住院費用理賠金」平均約9,000元，「手術費用理賠金」平均約25,000元，若事先有投保寵物險，意外發生時便可申請理賠金，以減輕飼主的負擔。富邦產險表示，「毛起來愛3.0專案」分為S3、M3、L3等三個方案，投保的貓狗憑晶片號碼就可線上投保，續保年齡可至未滿15歲，醫療補償比例高達80%，又以「L3方案」的保障範圍最為完整，該方案醫療保障包含門診、住院及手術醫療，保期內實支實付總額最高12.6萬元，其中手術及住院費用則各有每次3萬元、保期內最高6萬元的保障。若有預算的考量，則建議可投保「S3方案」，2個月至未滿8歲貓咪，保費每月最低231元起，狗狗則為249元起。

以保障最完整的「L3方案」來計算，小明的愛狗因長期食慾不振帶至門診就醫，共看診了兩次(花4,000元)，被診斷出感染心絲蟲疾病，需開刀治療(花24,000元)，術後則需住院觀察三天(花10,500元)。小明因提前投保了「L3方案」，醫療費用扣除20%自負額後，便可獲得總計30,800元理賠金額。

富邦產險建議，養寵物可考慮投保寵物險，以備不時之需，在選擇方案前，可評估本身經濟能力與毛小孩的狀況，若擔心龐大醫療費用導致經濟壓力難以負荷，建議選擇手術及住院費用保障高的方案；如果飼養的寵物需時常攜帶外出，怕毛小孩的行為造成第三人體傷、財損的狀況，則建議可選擇寵物侵權責任保險保額較高的方案，挑選適合的寵物保險，除了降低意外發生所帶來的風險，還可減少飼養上的花費，提供寵物更好的醫療品質。

延伸閱讀

房仲換跑道回鄉長期失業 搭上疫後旅宿回春重回職場

「御用惡人」男星罹癌暴瘦20公斤 認積蓄用光向親友借錢：還差120萬

維修費用過高 英國電動車主遇到飆漲兩倍的保費衝擊

英王動攝護腺手術 入院就先探視凱特

相關新聞

臺銀董座呂桔誠手把手教你 不用排隊也能領到新鈔的撇步

農曆新年將至，民眾習慣兌換新鈔包紅包；臺灣銀行董事長呂桔誠今（29）日透露，為便於民眾換新鈔，臺銀已經提前準備，目前在每...

醫療補償比例高達80% 富邦產險網路投保寵物險全新改版上線

寵物是生活中最親密的夥伴，也是家庭中重要的一份子，但因寵物沒有健保補助，若生病或發生意外導致需要手術或住院治療，龐大的費...

台壽：去年利變型年金險網投件數成長四成 保費近億元

動動手指加碼年終獎金！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）今（29）日指出，台灣人...

吳東進：北士科上萬坪地應規畫打造生技園區

對於新光金公司派主張北士科16000坪土地要變更設計，朝所謂更有坪效的方向規畫，當初標下北士科這筆土地的新光金創辦人吳東...

國泰投信總經理張雍川對學子喊話：機會是留給準備好的人

寒假開始大學營隊成為國高中生的熱門活動，國泰投信致力支持青年培力，長期向下紮根投入校園理財講座，上周邀請政治大學金融營舉...

新光金用子銀行救子壽險可行嗎？ 金管會表態了

新光金（2888）新經營團隊擬以子銀行、子證券上繳盈餘「救」新光人壽，金管會官員坦言，法規上的確「合規」，但以一個高耗資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。