快訊

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

愈晚買房愈苦！ 一表看全台購屋壓力加重最多五縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰投信總經理張雍川對學子喊話：機會是留給準備好的人

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信總座張雍川。（國泰金控／提供)
國泰投信總座張雍川。（國泰金控／提供)

寒假開始大學營隊成為國高中生的熱門活動，國泰投信致力支持青年培力，長期向下紮根投入校園理財講座，上周邀請政治大學金融營舉辦參訪，數十名高中學生難得有機會實際踏入投信公司職場，在充實的半日課程，了解基金業務、經理人實務、行銷企劃，還有秒上手的入門理財觀念；國泰投信總經理張雍川親自現身和同學們互動，他提到很敬佩這群高中學生來參加大學舉辦的金融營隊，打趣說以前念高中時，其實很少深思未來工作內容，在場同學們已經開始對將來職涯有想法是非常好的事情。他說：「機會是留給準備好的人，充實專業才能贏在起跑點！也歡迎同學們以後加入國泰投信。」

張雍川分享：「國泰投信是資產管理業，透過職場參觀、各部門主管的介紹，大家已經初步了解到『上班這回事』，很重要的環節就是要運用所學思考、找答案，為公司找到最佳解決方案，這是每個人以後就業都會面臨到的課題。」他也坦白說，其實現在蠻後悔以前沒有更認真讀書，從業後才深深了解書到用時方恨少，上班後還曾翻出教科書複習，勉勵同學們珍惜企業參訪機會，比別人更早掌握未來人生的方向，將來也可以考慮財經或企管相關的科系，以及求學階段可以提早做的準備，包括考取證照，對加入金融業都會是加分。

國泰投信各部門主管更是使出渾身解數，輪番上陣當講師，國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠特別提到，台灣投信業的外商比例很高，也因此本土投信公司的薪資水平也會相對其他產業更優渥，他介紹「經理人的一天」從開盤前大量閱讀報告，掌握市場行情，在投資會議中進行討論、下單操盤。必須經常蒐集市場資料，關注全球大盤數據，盤後也要分析當日交易狀況。他鼓勵同學除了培養專業財經素養，提升溝通力，因為投研單位講求的是團隊協作。

另一位身經百戰的通路副總陳志民則分享業務三大心法，一是專業力、二是論述力，最重要的還有對賺錢有熱情！求學階段可以先存一桶金，才能放大投資標的，累積投報率，也要時刻關注金融市場的消息，有獨立的判斷能力，才不會淪落變韭菜，養成記帳好習慣，這些都是未來享有富足人生的重要關鍵。國泰投信理財策略部協理楊正豪則為同學們精闢分析投資標的、解說ETF。來自台中的洪同學特別提到，對金融業特別有興趣，從小就跟著爸媽看房學投資，這次學到很多！國泰投信設置有優渥的專業證照獎勵辦法，歡迎對投信業有興趣的投資研究和數位科技人才，加入大樹行列。

延伸閱讀

ETF規模 本周衝4兆元

用理財規畫為人生各階段圓夢

14家上市金控去年賺3,652億 年增28.9% 史上第三高

債券ETF就是送分題…明年降息多少都說了！ 專家：現在選00933B有機會追回多點績效

相關新聞

吳東進：北士科上萬坪地應規畫打造生技園區

對於新光金公司派主張北士科16000坪土地要變更設計，朝所謂更有坪效的方向規畫，當初標下北士科這筆土地的新光金創辦人吳東...

國泰投信總經理張雍川對學子喊話：機會是留給準備好的人

寒假開始大學營隊成為國高中生的熱門活動，國泰投信致力支持青年培力，長期向下紮根投入校園理財講座，上周邀請政治大學金融營舉...

新光金用子銀行救子壽險可行嗎？ 金管會表態了

新光金（2888）新經營團隊擬以子銀行、子證券上繳盈餘「救」新光人壽，金管會官員坦言，法規上的確「合規」，但以一個高耗資...

吳東進：金控現增是王道 一定要做

新光金控上周五舉行董事會，會中討論新光人壽增資案，公司派表示已「達成共識、氣氛和樂」。新光金控創辦人、新光金大股東吳東進...

全球500大最有價值品牌 國泰人壽 6度入榜

國際品牌顧問公司Brand Finance公布「二○二四全球五百大最有價值品牌（Global 500 2024）」排行榜...

增資爭議不斷 大股東吳東進再發聲：新光金現增才是王道

新光金控增資議題爭議不斷，新光金大股東吳東進昨（28）日再度發聲，直言「新光金控現金增資才是王道」，「現在應趕快增資，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。