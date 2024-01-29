近八成美股企業 2023年第4季財報獲利優於預期

富蘭克林證券投顧表示，在美國經濟基本面上，近期零售、工業、房市等領域均出現回溫，就業市場亦保持穩健，4Q23 GDP更意外優於預期，持續強化市場對美國經濟實現軟著陸的信心，可望在失業率不大幅上升下成功讓通膨降溫，與此同時，美國CPI和核心CPI指標亦持續下滑，紐約聯儲和密西根大學的調查也顯示未來一年通膨預期持續下降，反映通膨下行趨勢並未改變，聯準會主席鮑爾已在12月會議表達希望在實現2%通膨目標前就開始降息的觀點，預計2024年內可望降息三碼，激勵美股近期表現強勁。

然而，在經濟數據持穩下，投資人已開始降低先前樂觀的降息預期，最新芝商所FedWatch工具數據顯示，首次降息時點從3月遞延至5月，下週聯準會將召開利率決策會議，若主席鮑爾意外放鷹並進一步為樂觀降息預期降溫，再加上重量級科技股財報公布在即，美股可能震盪加劇，而一直維持在「貪婪」水準的CNN恐懼與貪婪指數也不斷提醒投資人應居高思危，慎防美股過熱風險。

富蘭克林證券投顧表示，就企業財報來看，近八成美股企業4Q23獲利優於預期，但平均萎縮1.86%，而根據Factset的調查，市場預計4Q23美股企業獲利將萎縮1.7%，不過，隨後的2024年四個季度將分別成長5.4%、10%、8.2%、22.1%，2024全年將成長12.2%，其中，醫療保健、科技、通訊服務、消費耐久財等成長股的企業獲利成長動能最佳，均呈現雙位數成長且優於整體史坦普500指數，可望是後續市場關注焦點。

整體而言，儘管利率動向、經濟變化等不確定因素仍可能干擾市場，但持續看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。

富蘭克林證券投顧表示，隨2024新一年度開始，各家投行紛紛釋出最新美股看法，高盛認為，在5%營收成長率、19個基點的利潤率擴張的推動下，2024年史坦普500指數企業獲利將成長5%，未來一年可望上漲7%至5100點，不過，巴克萊認為2023年底美股的強勁漲勢可能提前透支了2024年的上漲空間，而Fundstrat、法國興業銀行、摩根士丹利等機構則普遍認為1H24美股可能較無表現，但上半年的頹勢可能會提供投資人一個良好的進場點，到了2H24，美股可望在降息預期和選舉行情發酵下走揚，整體來看，市場對美股的短線看法持保守態度，但中長期仍樂觀看待。

值得投資人留意的是，高盛認為，未來一年中小型股為主的羅素2000指數表現可望優於史坦普500指數，受惠於目前較低的估值、健康的經濟前景，未來6個月羅素2000指數的潛在漲幅約9%，未來一年潛在漲幅約達15%。