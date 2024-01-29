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全球500大最有價值品牌 國泰人壽 6度入榜

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國際品牌顧問公司Brand Finance公布「二○二四全球五百大最有價值品牌（Global 500 2024）」排行榜，國泰人壽不但為台灣唯一入榜的金融業者，且今年六度入榜，可說是台灣金融業第一品牌。

「Brand Finance」每年進行全球品牌價值評比調查，每年針對四千個品牌進行研究涵蓋廿五個行業及卅七個國家地區，市調總人數逾十萬人，挑選出全球最具價值、表現最頂尖的五百家品牌。

國泰人壽除名列全球五百大最有價值品牌殊榮，二○二三年在「Brand Finance」揭露的全球保險一百大品牌名單，國壽也是台灣唯一連續九年入榜的壽險業者，全球排名卅一名。而在「Brand Finance」首度發表的「二○二三年永續指數」排行，國壽也是台灣唯一入選的壽險公司。另外，國泰金控也以集團之姿，連年奪得美國商業雜誌「Fortune」的「全球五百大企業」以及經濟部「台灣最佳國際品牌價值」的肯定。

國泰人壽去年初年度保險收入（ＦＹＰ）一三二八點七一億元、年增率百分之二點七，不但是台灣唯一ＦＹＰ突破千億大關的壽險業者，更是少數逆勢成長的壽險品牌，締造ＦＹＰ四連霸佳績。

國泰人壽表示，二○二二年起將品牌策略導向對台灣社會有意義的「健康策略藍圖」，已結合外溢保單機制，打造出最齊全的高齡保障防護網，且自二○一六年率同業之先導入與客戶滿意度評比相關的ＮＰＳ制度，二○二三年ＮＰＳ高達百分之卅五點一，連續四年正成長，顯見國壽各項服務深獲客戶肯定。

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