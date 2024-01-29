吳東進：金控現增是王道 一定要做

新光金控上周五舉行董事會，會中討論新光人壽增資案，公司派表示已「達成共識、氣氛和樂」。新光金控創辦人、新光金大股東吳東進昨天說，所推派的三席董事會中強調，一定得由金控辦現金增資挹注人壽增資，不能光靠證券、銀行子公司上繳獲利等方式，但現增連辦都不辦，等於大股東連一毛錢都不拿出來，「金控現增就是王道，是一定要做的事情」，宣示他將積極參與新光金現增，為人壽注資的決心。

金管會明天下午舉行年終記者會，新光金是否該辦現金增資？該用何種方式讓新壽得到資金挹注？外界關注屆時金管會主委黃天牧將如何「講清楚說明白」。

去年四月廿六日，黃天牧親自找來當時僅具大股東身分的吳東進，和新光金董事長許澎、總經理吳欣儒與新壽總經理黃敏義等人，為新壽增資事開會。

吳東進昨說，由新光金控辦理現金增資，原本就是金管會的期待，因為當時他明確告訴金管會，若要幫新壽增資，「必須得到吳家每個人、全體大股東的支持。」他當時也說，新光金的股分並非他一人持有，因為有些股票是控制在新勝、新光實業手上，他並非董事長，得要他們也一起增資才有辦法。

吳東進指出，當時和金管會討論的方向，就是由新光金辦理現金增資，沒有任何模糊的灰色地帶，但是他不解為何現在的經營團隊對於新壽增資的方式，一直避談由金控出面現金增資。

對此，新光金昨天重申，一定會為新壽辦增資，目前主要會以新光銀行和元富證券的獲利上繳金控，或是由新壽發債來增資，達到資本適足率（ＲＢＣ）百分之兩百的目標。

吳東進還提到，過去新壽透過ＢＯＴ公開標售取得北士科一萬六千坪土地，同一時間仁寶集團透過標售取得鄰近土地，新壽當時規畫將這塊基地打造成生技醫療園區，作為滅菌工廠、生技醫療業、生化實驗室等三大產業的基地，並和周邊多家醫院合作，保守估計一年至少有十億至十四億元收入。

他說，去年新光金經營權變天後此案停擺，多名原先投入此案的副總、協理因不明原因退休、離職，該案也改由新成立的「不動產管理委員會」接手，但仁寶的基地都已動工，反而新壽這塊基地沒有動靜，「為何推動此案如此牛步化？」

新光金則回應，正由不動產管理委員會，討論出更有效率的土地使用方式，今年將會有新的結論出爐。