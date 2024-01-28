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新光金前董座吳東進：金控現增就是王道 是一定要做的事情

用盡最後力氣…客運司機忍痛開至國道路肩昏迷 送醫宣告不治

新光金增資爭議 吳東進再發聲：金控現金增資才是王道

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新光金控（2888）增資議題爭議不斷，新光金大股東吳東進今（28）日發聲，直言「新光金控現金增資才是王道」。本報資料照片
新光金控（2888）增資議題爭議不斷，新光金大股東吳東進今（28）日發聲，直言「新光金控現金增資才是王道」。本報資料照片

新光金控（2888）增資議題爭議不斷，新光金大股東吳東進今（28）日發聲，直言「新光金控現金增資才是王道」，「現在應趕快增資，而且一定要現金增資，姓吳的、新光集團都要一起增才行」，他說，如果大家齊心協力，拿出幾百億不成問題。

對於上周五（26日）新光金董事會強調，增資只是手段之一，包括新壽發債及財顧公司建議的其他方式，吳東進說，這是錯誤做法，是投機取巧，他說，新光金現在最需要的就是直接現金增資，「只要發表了這件事，很多事就會穩下來了。」

吳東進表示，上周五董事會的做法，是粉飾太平，新光金這22年來，透過不斷增資，包括現金增資、發行GDR（全球存託憑證）等方式，從2002年至今，不含GDR資本額增加462億元，若含兩次GDR，則資本額增加761億元，這使得新光金現在資本額已達1,578億元，僅比國泰金（2882）少42億元。

對於新光金上周五強調，董事會一片和諧，不過據了解，獨董許永明率先發言，強調以股東現金增資，最妥切符合時效，他並舉例，從台北到高雄有許多方法，但時間緊迫，就只有搭高鐵一途，增資人壽有許多方式，但還是以股東現金增資最適當。另外董事李增昌及吳欣儒也都有發言，並質疑聘請財顧公司評估的時效性。

針對現任經營團隊要拿子銀行、子證券的盈餘上繳，為子壽險增資，吳東進說，這會影響子銀行的業務動能，他更高分貝喊話：「從外面拿回來的錢，才是真正的錢。」

增資 新光金控 吳東進

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