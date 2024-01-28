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全體國銀去年淨加碼債券9161億 帳上未實現損失減為1423億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

金管會最新統計顯示，2023年的銀行業加碼台股若以帳面成本計，和2022年底相較，近一年來加碼台股100億，但隨著台股水漲船高近一年來大漲3000多點（2022年底的台股大盤指數為14137.69點），全體國銀的總持股成本4606億元，持股水位的帳面價值則已來到7509億，也較去年底的帳面價值增加1300億。

12月股債齊揚氣勢延續，銀行業則由於2023年受惠於SWAP為主力的收益，幾乎多數都「賺飽了」，加上11月已大舉處分股債部位落袋為安，因此在少了年底為獲利作帳負擔之下，12月在股債買賣的策略則和壽險業有所不同，相較於壽險業賣台股來彌補匯損造成的獲利缺口，反而12月銀行業還小幅加碼台股17億，此外雖然連兩個月賣債，但幅度已從上月大舉賣債1244億，大為縮小至154億。

而在去年12月底，全體國銀持債投資成本為等值台幣8兆7265億元，相較2022年12月底的7兆8104億元，一年來全體國銀淨加碼9161億元，至於帳面價值和持有成本的缺口，已從2022年的2251億縮小為1423億元。

若和去年10月相較，全體國銀在11月反手減碼等值台幣1244億，在12月為連續第二個月減碼債券，減碼幅度為154億，但由於美債在12月大漲約6%，因此，雖然國銀12月減碼美債，但整體帳面價值受惠於未實現評價利益的增加，因而仍較11月增加254億元。

台股 壽險業

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