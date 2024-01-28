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富邦證券好評方案再延長 台股新戶、海外股票電子下單皆享優惠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
邁入2024年，上班族的年終獎金即將入袋，債市有降息的大利多，股市有AI題材持續看好，對投資人而言正是布局的良機。聯合報系資料照
邁入2024年，上班族的年終獎金即將入袋，債市有降息的大利多，股市有AI題材持續看好，對投資人而言正是布局的良機。聯合報系資料照

邁入2024年，上班族的年終獎金即將入袋，債市有降息的大利多，股市有AI題材持續看好，對投資人而言正是布局的良機。富邦證券持續提供多項優惠活動，包括台股新戶下單手續費優惠、海外股電子下單免收低收手續費及海外債交易面額全面調降至5,000美元等，協助投資人新年度掌握投資契機，輕鬆理財不缺席。

富邦證券為協助投資新手把握投資新局，即日起至2024年底，於富邦證券新開證券戶，便享有台股電子下單手續費優惠。另外，想利用定期定額分批進場布局，分散投資風險的投資人，富邦證券則提供台股與美股的定期定額手續費優惠，活動詳情請洽富邦證券各分公司服務據點，或參考活動網站

富邦證券電子下單「七大股票市場免低收手續費」優惠，好評再延長！2024年透過富邦證券複委託平台下單交易投資美國、英國、日本、香港、德國、新加坡以及滬深等七大股票市場，持續享有無低收手續費門檻規定，客戶只要透過手機就可以隨時隨地參與全球主要股市。此外，台、美股新戶在3月底前交易滿一定金額還可參加抽獎，活動詳情請洽富邦證券各分公司服務據點。

富邦證券海外債券投資的門檻全面性調降至5,000美元，部分商品線上下單更只要1,000美元起，方便投資人施展年終獎金放大術。富邦證券海外債線上交易平台，具備直覺式的操作介面、搜尋標的簡單明瞭、快速查看庫存狀況、配息紀錄一目了然，還有提供晚盤交易，方便投資人下班後投資。

富邦

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