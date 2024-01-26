金融業年終獎金超豐厚 網友問「一張證照可面試嗎」？

農曆春節長假倒數計時，根據1111人力銀行調查顯示，年終出手最大方的產業和去年相比，排名出現輪動，由金融業以1.93個月的年終高居各產業之冠，日前有非本科系畢業的網友發文提問「如果想進銀行但目前只有一張金融市場常識與職業道德，這張證照是能去面試銀行的嗎」？

此文一出，釣出許多熱心網友爭相分享經驗，有人建議原Po「我的了解是銀行體系會希望你有越多證照越好，最基礎的一張以銀行體系來說是蠻扣分的」、「如果有其他人有很多證照的會優先錄取，想增加自己錄取的機會，還是要先積極考證照」、「建議先考多一點 因為進去之後要邊上班邊看書真的累」、「強烈建議把基本要考的考完再去工作，缺很多不急。銀行工作很辛苦尤其是櫃員，先把證照考齊之後才不會蠟燭兩頭燒」！

不過另一派則認為「基本上要看妳應徵什麼單位，不過如果是前線單位的話，基本上都可以進去後再補齊需要的證照」、「我是應屆畢業生，目前也只有這張，也是可以去面試的喲之後再邊考就可以了(銀行會給考照期限)」、「你在自傳或是面試的時候，可以積極的表達後續考照的計畫以及想進金融業積極渴望，也不是每個人都考好考滿才進銀行」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據金管會統計，在銀行、保險及證券期貨投信業獲利全面成長下，2023年前10月金融三業累計稅前盈餘已突破新台幣7000億元大關，達7269.8億元，年增25.62%，亮眼的獲利表現牽動人事版圖，進而加速招兵買馬迎接新局，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前有將近1萬出頭筆的相關金融業工作機會，相較去年明顯成長8.8%，包括中國信託、國泰世華、永豐金控、台新金控等，都在積極招募人才，歡迎有興趣投身相關領域的求職者，不妨盡早啟動轉職計劃投遞履歷。

曾仲葳表示，以公股銀行為例，基本起薪約36000~39000元，享有4.6個月的考核獎金以及績效獎金十分誘人，另外在年終部分，今年至少4個月起跳，更有公股銀行今年獲利高成長，年終加績效獎金也可望水漲船高上看9個月，傲視其他產業，驅動更多求職者躍躍欲試。

曾仲葳指出，在大缺工時代，金融業大手筆發出豐厚年終獎金，確實可以成功吸引人才加入，不過要捧金飯碗並非容易事，以一般行員為例，除了要具備大學學歷，還要通過筆試、口試篩選，層層嚴選汰弱留強，順利錄取後還得考取相關證照，包括金融市場常識與職業道德證照、人身保險業務員證照、信託業業務人員證照都是從業必備證照，而應徵MＡ儲備幹部，則在語言能力方面有一定的要求標準，但薪資水位也明顯拉高，本土銀行年薪約在70-90萬，外商銀行百萬年薪亦為常見。

曾仲葳表示，鼓勵轉職者把握機會並快速找到工作，1111人力銀行首度推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰( https://event.1111.com.tw/event23/findjob/ )，活動時間至1月31日止，從應徵到順利上工，每日選出前三名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000元、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合天天有獎報名資格，且任職滿三個月以上者，再追加久任獎金10000元！另外還有「報馬仔推薦獎」，凡邀請朋友來參加比賽，每1位成功報名的推薦者，都可領取推薦獎金1000元，歡迎農曆年前正在轉職路上的朋友踴躍參與。