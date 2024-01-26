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永豐期貨台師大產學合作 九年共創永續未來 培育兩百多位碩士生

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐期貨支持公益團體，為每位學生準備公益禮盒，永豐期貨副總經理陳清德 (左)、台師大教授周德瑋(右)。(永豐期貨/提供)
永豐期貨支持公益團體，為每位學生準備公益禮盒，永豐期貨副總經理陳清德 (左)、台師大教授周德瑋(右)。(永豐期貨/提供)

永豐期貨攜手台灣師範大學管理研究所完成第九年產學合作，以專業講師加上模擬交易，設立三學分「證券交易實務與程式交易」選修課程，這學期更導入防範金融詐騙議題，並加碼提供個人和團體競賽獎學金，提供學生與金融市場接軌的學習，培養期貨新生代，展現產學共創永續的精神，開課9年培育二百多位碩士生，成果豐碩。

秉持善盡社會責任的核心價值，永豐期貨與台灣師範大學第九年產學合作在2023年9月6日開學，永豐期貨派出八位專業講師進行14堂課，總計授業42小時，聚焦金融知識、策略開發與程式交易、模擬交易體驗與防範金融詐騙宣導等，為學生們提供理論與實務結合的實作練習，使他們能夠在實際的金融環境中運用所學。同時，透過個人和團體競賽的激勵，不僅能檢驗自身能力和團隊協作能力，還有機會贏得獎學金，有助於激發他們更深層次的學習動力。

期末報告展於永豐期貨總公司進行，強調學生的實踐能力，提供展現自我的舞台，期末報告展由10位老師評分，學生在簡報環節中皆展現出自信與才華，進一步證實了這項合作的成果，有助於促進產業與學術界的交流，深化雙方永續發展的共同承諾。永豐期貨指出，九年來共教授約230位碩士生，雙方承諾共同攜手邁向下一個九年，為產學合作樹立新典範。除此之外，永豐期貨長期支持公益團體，為參與課程的每位師生準備公益禮盒，祝福在未來的職涯中實踐自我綻放佳績。

永豐期貨表示，有感於每位同仁在初入職場時都曾仰賴校園時期所學，因此抱持著回饋社會、培育新血的理念，將實務上的知識和經驗回饋給校園，達到教學相長的效果。自2015年起啟動產學合作至今，學生不僅課堂表現積極，就業後也有不錯的發揮成長，甚至有學生於畢業後投入永豐期貨擔任研究員，以及進入永豐銀行MA計畫。

永豐期貨、台師大產學合作邁向第九年，期末報告展後合影。(永豐期貨/提供)
永豐期貨、台師大產學合作邁向第九年，期末報告展後合影。(永豐期貨/提供)

期貨 產學合作 詐騙

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