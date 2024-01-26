元大金控多元理財服務 放大年終獎金綜效

辛苦工作一整年，所有領薪族最期待的年終獎金即將發放，元大金控旗下子公司提供元大台灣高息低波（00713）、元大臺灣ESG永續（00850）、「龍頭基金」等多檔熱門台股ETF、基金定期定額優惠，以及美元定存、權證、利變型壽險商品等多元理財服務，協助客戶規劃年終獎金理財，以獲得更大的投資綜效。

元大證券推出「台股定期定額手續費均一價」活動，成功扣款三次，最高再送700元台股電子交易手續費抵用金；於「存ETF找元大」活動期間，交易台灣掛牌ETF達門檻，可抽星宇航空商務艙東京雙人來回機票、五星級日月潭涵碧樓雙人住宿，交易ETF整股可獲得100元台股電子交易手續費抵用金。在「日美大聯盟」活動期間內，達到一定成交金額，就可享有萬元好禮的抽獎機會。

元大銀行表示，投資人可透過定期定額百元投資、日日扣自由選等方式，投資台灣、日本大型優質龍頭股基金和熱門台股ETF，如元大台灣高息低波、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續(00850)等，手續費最低0元起；元大投信推出3檔「龍頭系列基金」，包含元大日本龍頭企業基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、元大全球優質龍頭平衡基金，即日起透過網路申購定期定額任一檔龍頭基金，享終身免手續費，申辦3檔龍頭基金定期定額並當月扣款成功，再贈送30張單筆零手續費優惠券。

為讓年終獎金發揮最大效益，元大證券也推薦投資人「權證替代股票」，可利用權證「以小博大」的槓桿特性，在盤勢符合預期時快速累積財富，若不如

預期也能獲得最大損失有限保護，輕鬆放大年終獎金！元大證券建議投資人挑選隱含波動率不會被調降的權證，才不會因隱含波動率被調降，造成投資獲利縮水，甚至不賺反賠。

儲蓄方面，元大銀行推出個人戶「利躍龍門台幣活儲專案」，起存金額新臺幣10萬元，每2個月為一期，共計三期，年息最高可達1.6%。美元計價的利率

變動型終身壽險也是配置獎金的另一選擇，元大人壽以「元大人壽富利美寶美元利率變動型終身壽險（KP）」為例，可以穩健累積保障，並有機會獲得增值回饋分享金，還可指定受益人並約定一次或分期領取身故保險金，發揮妥適分配效果。