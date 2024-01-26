新壽增資 新光金2派今交鋒

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金控今日下午召開董事會，兩派大股東昨日親上火線，提前攻防。 圖/聯合報系資料照片
新光金控今日下午召開董事會，兩派大股東昨日親上火線，提前攻防。 圖/聯合報系資料照片

新光金控今日下午召開董事會，以洪士琪為首的公司派，和新光金創辦人吳東進派昨日提前攻防。雖然雙方都認同新壽應該現金增資，但對於如何為新光人壽增資，作法上大有差距，因此，今天下午兩點半召開的董事會，雙方會有激烈交鋒。

同時，因應金管會要求一個月內、也就是二月二十三日之前，必須為新光人壽增資五十五億元額度提出計畫，因此，兩派人馬在昨日受訪時都認同，預計二月十六日前後新光金得加開臨時董事會，完成相關程序。

繼洪士琪派在周三晚間發出五大公開聲明之後，新光金創辦人吳東進，以及目前擔任新光金董事暨新壽副董事長、董事長的洪士琪、魏寶生，在昨日分別受訪表述想法。

吳東進提出三大主張，包括七十億元現增對新光金遠遠不夠、由新光金來辦理現增挹注新壽才是正途，而且要由大股東出資而非借款增資。他強調，在一○八年至一一○年他當新光金董事長時，分別以每股八點六、七點八、八點二元價格，為新壽增資四十一點五億元、四十二億元、一百億元。

洪士琪和魏寶生也在周三受訪。洪士琪表示，已規畫透過銀行、證券子公司的獲利上繳，以及透過新壽或新光金控處分不動產，或是再清查新光金帳上是否還有其他現金，甚至不排除子公司減資方式來為新壽增資。

對於新光金在面額之下增資，洪士琪強調，每次增資都因傷到資本公積而有損股東權益，同時，因為員工配股等因素又會再稀釋百分之十五，對現有股東不利，因此，他認為除非現有其他方式仍拿不出足夠資金，最後才會由金控辦理現金增資為人壽增資，現在正全面清查上述可能財源。

魏寶生也表示，新壽也擬再透過發行次順位債的方式，來為新壽增資，但能否比照去年發行到一百三十億元的規模，以及新壽今年一百二十五億元的現增，能否一次到位，都要看報表上淨值的最新情況如何，發債計畫應會在三月底或四、五月底定。

雙方在增資方式看法分歧，尤其是在發債的部分，吳東進指出，發債都是要還的，且利息又高；洪士琪則認為，不能像過去一再在面額之下由新光金辦現增，傷害股東權益。

新光金控 新光人壽 金管會 吳東進

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