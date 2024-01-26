央行緊盯2%通膨警戒線

中央銀行二十五日公布上季央行理監事聯席會議紀錄，央行總裁楊金龍表示，今年物價漲幅維持在百分之二以下即可視為升息循環的尾聲。不過，台電為解決巨額虧損問題，四月恐將調漲電價，電價一漲，就可能帶動其他商品、服務價格再漲一波，成為ＣＰＩ（消費者物價指數）漲幅能否收斂的重大變數，市場憂心，央行跟進美國聯準會降息的空間恐將遭到壓縮。

央行去年十二月十四日召開一一二年第四季理監事會議，理事一致同意維持政策利率不變；但根據會議紀錄，理事對於物價是否能順利回落至警戒值百分之二以下，仍有存疑，主要是因為房租及外食費持續有漲聲，認為必要時仍應採取相對應的作為。

近三年物價漲幅依序為百分之一點九六、百分之二點九五，以及百分之二點五，連續三年民眾都深陷高通膨壓力，雖然國內預測機構預估今年消費者物價指數ＣＰＩ年增率在百分之二以下，但台電調漲電價恐將是重要變數。

決定今年四月至九月電價是否調漲的電價費率審議會通常於三月召開，目前時間未定，而央行已確定今年第一季的理監事聯席會議於三月二十一日召開，屆時央行將提出一一三年經濟成長及物價變動展望，做為理事決議貨幣政策的參考依據。

根據央行理事會議紀錄，有理事認為娛樂服務費、房租等價格上漲均具有僵固性，後續對我國經濟成長力道及消費者物價指數ＣＰＩ年增率的影響，應密切關注。

有理事指出，雖然物價年增率已逐漸下降，但仍須關注通膨持續性的問題，即ＣＰＩ年增率需時多久才能降至百分之二以下，此將影響民眾的通膨定錨，央行應該在需要時採取必要的貨幣政策行動；他同時表示，央行應關注因物價高漲導致實質薪資負成長的問題，還有房租可能因房價持續上漲而波動，若發現今年緊縮力道不足，央行應採取較積極的緊縮措施。另外也有理事提到房租與外食費沒有回降的趨勢，顯示台灣目前通膨仍有持續性的問題。

不過，也有理事關切國內製造業成長動能不足的問題，建議央行應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果，以及貨幣政策的滯後性、對經濟金融的影響情形等。

央行利率已經連續三季維持不變，觀察去年第三季及第四季的央行理事會議紀錄，理事都關切物價是否能順利降至百分之二以下，如果物價漲幅仍超過百分之二的通膨警戒線，認為央行有需要採行緊縮政策。