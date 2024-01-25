新光金明天董事會 吳東進三大訴求曝光

新光金控（2888）昨（24）日提出第2季將以子公司上繳盈餘，為旗下新光人壽增資70億元，雖然同意增資，但資金來源再度引發爭議，新光金創辦人吳東進今日直言，今天董事會將透過董事代表發聲，「你（指董事會）講一下我們會增資，壓力就不見了」。

吳東進喊話，只要明天提案增資，「馬上講就解決了，那隻手（指金管會）就不會打下來」。據了解，今天吳東進方的新光金董事代表，將在董事會提三大訴求：

首先，新光金第2季僅增資70億元是不夠的，若加計去年55億元未完成，至少應該增資125億元；第二，透過子公司盈餘上繳，是否影響金控財務，需要進一步評估；第三、透過股東立即拿出現金來增資才是正途。

目前經營團隊打算用子公司包括新光銀行、元富證券的上繳盈餘來增資新壽，吳東進幕僚認為，這有三個問題，首先，以過去新光銀行每年編列20億至30億元、元富證券每年編列10多億元的上繳盈餘來看，根本不夠70億元。

二、子公司盈餘上繳給子壽險增資，金控就沒有餘力配發股利。三、子銀行過去的盈餘往往作為自行增資擴充資金之用，全數上繳，對銀行未來業務發展相當不利。

對於新光金現任經營團隊一直強調在票面以下現增，有損股東權益，吳東進說，他曾在2019年至2021年三年，都是低於票面價格增資，雖然辛苦，但他也努力達成目標。