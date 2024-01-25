安達人壽春節服務不打烊 滿期金提前給付

龍年即將到來，安達人壽將延續往年春節服務不打烊之精神，提供各項貼心服務，包括提前給付滿期金、0800專人客服電話24小時不打烊，以及網路保戶專區受理等，持續照顧所有保戶需求，讓您春節期間不出門也能輕鬆辦理保單事務。

安達人壽表示，為了讓保戶安心過年並靈活運用資金，保戶原依約得於2024年2月6日至14日（含）領取的滿期保險金，安達人壽將特別提前在2024年2月5日給付。若保戶於春節假期間需繳納保費，可以透過ATM轉帳方式支付。

春節期間保戶如有保單相關問題，可利用保戶專區平台，隨時上網查詢管理自己的保單，了解繳費狀況或提出保單資料變更申請，即刻掌握所有狀況；亦可撥打客服專線0800-011-709或02-6623-3688，春節期間24小時有專人接聽受理服務。

另外，安達人壽為提倡環境友善，推出「申請電子單據送全家購物金」活動，即日起至2024年2月29日為止，安達人壽保戶只要完成電子單據服務申辦，就能獲得全家超商50元購物金。讓您在新的一年不僅可以減少紙張環保愛地球，還能領取實用購物金，歡喜過新年。