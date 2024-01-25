金融證照又多一張！永續金融人才 首批5月出爐

金融業的證照又多一張。金管會宣布辦理「永續金融證照」，將在2024年首季上路，最快4月14日進行首場測驗，若採考試方式的初階者，最快5月能取得「初階」永續金融證照；想「進階」者得上課一定時數，7月開始上課，最快第三季才能拿到永續金融進階能力證照。

拿到永續金融證照，可以做什麼？金管會綜規處副處長林羲聖說，這跟其他金融相關證照類似，讓金融從業人員在工作上或求職時，有具備認可永續金融專業能力的證照。目前從事銀行、證券及保險業者，必備證照至少21張。

但市場上也有「永續證照」，多了「金融」兩字差在哪？證基會主管說，永續金融證照分為「初階」、和「進階」，初階證照取得可採上課12小時、或直接考試，有四大測驗範圍，包括永續概念、永續資訊揭露、永續風險管理和治理及永續金融。

該主管說，永續金融證照核心就是「永續金融」，因此會包括前台的業務商品開發、中台永續轉型或實體風險控管，後台的永續資訊揭露。

取得初階永續金融證照後，就可以進入下一階段的「進階」，證基會將把課程模組化，學員依照模組上課，通過後就可取得專業能力認證，取得永續金融進階能力證照。

這課程模組分前、中、後台，包括業務發展職能、風險管理職能、及資訊揭露職能，各職能下又分三大模組，需要上課時數各是39、45和42個小時。

林羲聖指出，永續金融證照制度不僅能為金融業培育符合永續發展需求的人才，亦能提供一套有系統的培訓課程，協助有意往永續領域精進的人士更有效益地提升專業，因此也不限金融從業人員報考，非金融業從業人員也可以考。