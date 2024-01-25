南山人壽處分北市內湖兩大樓 交易金額47.9億元、買家曝光

南山人壽今（25）日經董事會決議，處分位於台北市內湖區的瑞光大樓、利豐大樓，處分金額分別為新台幣22.2億元、25.7億元，總交易金額為47.9億元，符合保險法規及相關作業處理程序，買家為台達電（2308）。

證交所資料顯示，瑞光大樓土地面積為3,089.22平方公尺，折合約934坪；建物面積為1萬7,924.96平方公尺，折合約5,422坪，據了解，南山是在2016年以約19億元購入，處分金額為22.2億元。

至於利豐大樓，土地面積為3,501.21平方公尺，折合約1,059坪；建物面積2萬145.43平方公尺，折合約6,094坪；南山在2007年以約17億元購入，處分金額25.7億元。

南山處分這兩棟大樓的交易總金額為47.9億元。

南山人壽表示，兩棟大樓從購入至今，每年維持穩定租金收益，本次處分因買方台達電基於集團自用擴增需求，向南山人壽洽談購置，公司經審慎評估整體資產運用布局，掌握市場脈動處分以實現獲利。

南山人壽表示，看好國內商用不動產投資前景，未來亦將持續以國內核心商業地區以及潛力發展地區為主，購置投資穩定收益型不動產。