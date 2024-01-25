拚財管2.0 兆豐銀再發5年期結構型金融債券

高資產財富管理市場競爭激烈，結構型的金融債券尤其成為市場寵兒，兆豐銀行日前再次推出自有品牌外幣結構型金融債券，整體募集金額近千萬美元，反應熱烈，反映高資產理財市場再掀競爭高潮。

兆豐銀行表示，搭配市場預期降息題材，兆豐銀行提供「反浮動利率架構」商品，兆豐銀行本次發行的商品為「無擔保一般順位5年期美元計價可贖回利率連結型金融債券」，首年至第1.5年為固定配息，之後配息方式為固定利率與參考指標利率差距之倍數，商品配息將與指標利率呈反比關係，與目前市場對美國利率走勢預期一致。

此外，發行日滿首年度後，於符合商品條件的前提下，將有機會按商品面額一次還本。兆豐銀行也表示，截至112 年12月底，高資產客戶數已超過1300人，資產規模突破新台幣1600億元，未來除了響應主管機關財管2.0業務、發行結構型金融債券外，將持續精進服務高資產客戶的相關配套，從人才、系統、流程等構面優化，加速擴大相關客群市場的市占率。