防詐＋防洗錢！金管會出招 堵買虛擬幣的2大金流斷點

詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點；金管會已透過銀行公會自律規定，平台業者旗下會員（指投資人）交易時，限由當事人「同名」的實體存款帳戶做款項移轉。

例如張三在A銀行有一個實體存款戶，同時也有B銀行的虛擬貨幣平台旗下虛擬帳戶，當張三要買比特幣時，限定從張三的A銀行戶頭、匯款到B銀行的虛擬貨幣平台旗下的張三虛擬戶做交易。

簡單說，從實體存戶的錢轉到虛擬戶買比特幣時，這兩個戶頭都限定「張三」同一人；而不能是李四實體戶、匯款到張三虛擬戶。

此舉有兩大效益，一、張三實體帳戶的A銀行可先做一次把關，了解張三資金用途，二，在B銀行開戶的虛擬貨幣平台業者，得對旗下使用虛擬帳戶的會員做 KYC 等洗錢防制，否就會被B銀行拒絕門外。

目前虛擬貨幣平台需在銀行開戶，旗下則會有數十個、甚至數百個虛擬帳戶提供加入的會員（指一般民眾）買賣比特幣，銀行則扮演金流角色。據了解，目前擔任虛擬貨幣平台開戶行有凱基銀和遠東商銀。

全案起因是，去年發現有詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間的匯款交易衍生金流斷點。

一是A匯款行轉到他行虛擬帳號時，A無法知悉匯款人（平台使用者）的資金用途是否與買賣虛擬通貨交易有關；二、若這個匯款人又非是平台業者的B開戶行客戶，B受款行也無法知悉匯款人的財資力及真實資金來源，導致A、B銀行無法做交易監控，即時發現異常情況。

為堵此金流斷點，銀行公會定「銀行與虛擬通貨平台及交易業務事業（VASP）建立業務關係和交易監控自律規範」，原定要求 VASP 得限定旗下會員，需與 VASP 是同一家開戶行的存款帳戶。

但此舉卻演變成，想在 VASP 買賣比特幣的民眾，可能得重新開一個帳戶，例如凱基銀是某家 VASP 的開戶行，銀行局官員說，「那在這家 VASP 買比特幣的民眾，就得通通跑去凱基銀開戶」，實務執行上有困難。

因此修改自律規範的規定，從想買比特幣的會員，得「與 VASP 同一家銀行」改為與該會員「同名」帳戶即可。該自律規範已報金管會備查許可。