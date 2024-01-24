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美元高利定存不香了？ 外匯存款年增率跌至逾四年新低

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行今（24）日公布2023年12月金融情況，外匯存款年增率跌至3.35%，摔至2019年12月以來、逾四年新低。（路透）
中央銀行今（24）日公布2023年12月金融情況，外匯存款年增率跌至3.35%，摔至2019年12月以來、逾四年新低。（路透）

美國聯準會升息到頂，美元定存魅力大減，中央銀行今（24）日公布2023年12月金融情況，外匯存款年增率跌至3.35%，摔至2019年12月以來、逾四年新低。

央行統計顯示，2023年12月外匯存款餘額跌破九兆元大關、落於8兆9,717億元，為三個月低點，單月驟減1,489億元。不只如此，外匯存款年增率也跌至3.35%，寫下逾四年的新低水準。

央行經研處副處長曹體仁分析，外匯存款減少，除當月新台幣匯率升值因素外，主要反應市場預期聯準會升息周期進入尾聲，美元定存的吸引力降低，以及部分企業支付國外貨款與借款所致。

央行官員還說，時序接近年底，部分企業或個人會動用外匯存款、結售成新台幣運用，也是外匯存款大減的另一主因。

央行資料顯示，2023年12月活期性存款年增率從2.45%上漲至3.73%，創逾一年新高。

至於定期性存款，年增率從11.12%下滑至10.77%，曹體仁表示，主要是年底台股價量齊揚，民眾為進行資金配置調整，將定存資金轉到短期的活儲存款裡。

根據金管會統計，2023年12月外資淨匯入本金86.77億美元；而外資匯入後、暫時停泊餘裕資金的外國人新台幣存款餘額降至1,958億元，月減38億元。

曹體仁解釋，外國人新台幣存款餘額變動不大，餘額減少，主要是外資領到現金股利後匯出，以及將存款資金投入台股裡。

新台幣 外匯 央行

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