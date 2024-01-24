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遭質疑不願辦現金增資 新光金發出千字文聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
遭質疑不辦現增，新光金晚間發布聲明。圖／聯合報系資料照片
遭質疑不辦現增，新光金晚間發布聲明。圖／聯合報系資料照片

對於外界質疑新光金不願為新光人壽辦理現金增資新光金控今晚發出長達千字的聲明，全文如下：

一、對於新光人壽增資案，為法定義務，新光金控向來遵循規範從無異議並持續積極處理。

1、前任經營者於2020年向金管會所做承諾，重點在於新光金控對新光人壽的增資，故2023年6月新上任的金控董事會均就此有積極研議討論，並無阻擋情事。

2、新光金控對新光人壽增資計畫，董事會認為應先釐清新光人壽的資本需求，以及其資本來源除由新光金控己身辦理現金增資外，是否有其他更適切可行之方案亦應一併研議，董事會高度重視增資議案並續行討論中。

3、承上，新光金控現增議案並未撤銷，仍在續行討論；而金控目前沒有在股價低於票面時，貿然對股東募資，是因為過去長期於票面金額下辦理現金增資的作法，造成股價萎靡不振，傷害股東權益甚鉅，以致過去雖一再由金控對股東募資數百億元，卻沒有一次成功扭轉公司的經營困局，造成經營層的信心打擊與投資人的信心危機，因此新光金控之募增案應為最後之選項，需要注意時機與經營改善程度，才能發揮功能，期各界諒察。

二、新光人壽因過去販售高利率保單及投資等等因素致經營不善，預估至2026年接軌ICS前，為符合RBC 200%之標準，資本需求甚大，遠非金控對人壽增資70億元所能解決，必須多管齊下，新光金控已採取下列行動：

1、2023年下半年，新光金控已盡全力先以帳上自有資金注資15億元予新光人壽；人壽也發行次債130億元，故新光人壽10月份之RBC也已超過200%，已逾原擬現金增資70億元之效果。然因2023年第四季整體環境及匯率變化大，波及到整體保險業，致使新光人壽RBC下降、再次不足。

2、考量新光人壽帳上已有一筆鉅額特別準備金，且同業已有將該等準備金轉列資本使用之前例【例如：全球人壽併國華人壽案、國泰人壽併國寶人壽及幸福人壽案，及南山人壽併朝陽人壽案】，故新光金控2023年也很積極向主管機關溝通爭取將死利差互抵責任準備金列入RBC之計算，但很遺憾未獲同意。

3、新光金控亦積極規劃於2024年第2季，以其他子公司上繳之盈餘，對新光人壽增資70億元，以符合主管機關之要求。

4、鑑於在2026年接軌ICS之前，新光人壽為維持RBC 200%之法定標準，預估資本需求甚大，須慎重全面規劃籌措資金來源，故新光金控已積極委請外部顧問協助，研議各種對新光人壽增資之可能方案，期能達成主管機關監理之要求。

三、由此可知，新光金控對於保險局的要求，無任何悖離之意，而是積極面對、尋求長期解決方案，新經營團隊並無辜負全體股東所託，我們有信心把新光人壽帶到健康經營的道路。上述所有行動均會遵循規範，符合公司治理要求，以最大努力來達成所有利害關係人最大利益。特定股東透過媒體表達其意願並否定董事會之職能，本公司尚難認同，特別向各界說明。

四、新光金控過去因前任經營者長期經營不善，造成績效低落，遭受重大裁罰，甚至董事長及高階經理人被停職減薪，仍歷歷在目，導致公司股價長期低於票面。故而今日之困境，乃是前任經營者所造成。然前任經營者卻持續對外放話，干擾公司營運及金融市場，期盼外界勿被流言所誤導。

五、冰凍三尺，非一日之寒，新經營團隊接手後，積極尋求各種方法，盡心盡力解決沉痾，期盼各界不吝予以支持鼓勵，並懇請主管機關繼續協助業者，讓新光人壽改善經營，轉變體質，脫胎換骨，持續為所有保戶及社會做出貢獻。

新光金控 新光人壽 增資

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