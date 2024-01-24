獨家／合庫投信董座拍板 陳美足出任

投信圈新年新氣象，合庫投信前董事長林柏裕請辭後，董事長由合庫金（5880）總經理陳美足兼代，如今合庫金控正式拍板，陳美足23日起正式兼任合庫投信董事長。

林柏裕去年底因立委陸續爆料爭議不斷，包括公器私用，壓榨司機，以及接受基金顧問公司招待至日本旅遊等案。不過，合庫投信當時發出聲明，強調一切合規合法；且金管會也證實收到檢舉，經合庫金調查並無發現重大異常。但林柏裕仍於2023年11月16日請辭後，合庫投信董座懸缺一段時日後，人事案終於底定。

陳美足為現任合庫金控總經理，自2018年7月上任迄今，其學經歷豐富，為臺灣大學管理學院EMBA財務金融組碩士、輔仁大學企業管理學系，在合庫金庫銀行內歷練各部門，曾擔任財富管理部經理、董事會秘書處主任秘書、業務發展部協理、副總經理，以及合作金庫副總經理。在林柏裕去年11月請辭後，緊急救火兼職暫代合庫投信董座。

合庫投信除董座更換外，總經理一職於去年11月20日改由前鉅亨網投顧總經理朱挺豪出任，其曾服務於柏瑞投信、匯豐中華投信、王道銀行、全球投顧等。