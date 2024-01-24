快訊

獨／不到半天時間被出手關切 第一產險旅遊不便險核保政策大轉彎

假券商曾邀她站台 遭爆不法吸金近15億 蔡尚樺發聲了

選前就有動作！傅崐萁傳將參選國民黨團總召 已向黨內立委拉票

獨家／合庫投信董座拍板 陳美足出任

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
合庫金總經理陳美足正式兼任合庫投信董事長。 （本報系資料庫）
合庫金總經理陳美足正式兼任合庫投信董事長。 （本報系資料庫）

投信圈新年新氣象，合庫投信前董事長林柏裕請辭後，董事長由合庫金（5880）總經理陳美足兼代，如今合庫金控正式拍板，陳美足23日起正式兼任合庫投信董事長。

林柏裕去年底因立委陸續爆料爭議不斷，包括公器私用，壓榨司機，以及接受基金顧問公司招待至日本旅遊等案。不過，合庫投信當時發出聲明，強調一切合規合法；且金管會也證實收到檢舉，經合庫金調查並無發現重大異常。但林柏裕仍於2023年11月16日請辭後，合庫投信董座懸缺一段時日後，人事案終於底定。

陳美足為現任合庫金控總經理，自2018年7月上任迄今，其學經歷豐富，為臺灣大學管理學院EMBA財務金融組碩士、輔仁大學企業管理學系，在合庫金庫銀行內歷練各部門，曾擔任財富管理部經理、董事會秘書處主任秘書、業務發展部協理、副總經理，以及合作金庫副總經理。在林柏裕去年11月請辭後，緊急救火兼職暫代合庫投信董座。

合庫投信除董座更換外，總經理一職於去年11月20日改由前鉅亨網投顧總經理朱挺豪出任，其曾服務於柏瑞投信、匯豐中華投信、王道銀行、全球投顧等。

合庫金 匯豐

延伸閱讀

兆豐金、第一金、合庫金、華南金…用政府預算書算出配息金額！ 他：有參考價值

合庫金（5880）去年EPS衰退近14％…能再存嗎？ 她：僅次新光金（2888）

台股元月行情有戲 投顧董總點名AI、電動車、IC設計等七族群

專家預估3年後台股加權指數站上三萬點！網：0050買下去放著看

相關新聞

銀行發財水限時限量供應 今年放這兩個方位才會發

上海商銀（5876）於新春期間特別舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，延續兔年廣受好評的銀行首發錢母熱潮，上海商銀再次針對...

遭質疑不願辦現金增資 新光金發出千字文聲明

對於外界質疑新光金不願為新光人壽辦理現金增資，新光金控今晚發出長達千字的聲明，全文如下：

增資案掀戰火！新光金發千字聲明：Q2將對新壽增資70億

新光金（2888）增資案持續延燒，新光人壽對金管會許下3年各現金增資新台幣70億元跳票，大股東的意見也分歧，隔空交火，為...

獨家／合庫投信董座拍板 陳美足出任

投信圈新年新氣象，合庫投信前董事長林柏裕請辭後，董事長由合庫金（5880）總經理陳美足兼代，如今合庫金控正式拍板，陳美足...

善用理財健診搭配智能理財工具 中信銀行提年終獎金放大術

新春佳節來臨，民眾每年最期待的年終獎金發放之際，中國信託銀行公布「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14%受訪者預估年...

龍年賀歲 上海商銀錢母、發財水這樣拿

上海商銀（5876）於新春期間舉辦「龍年賀歲，財運滾滾來」活動，上海商銀指出，龍年將至，為感謝客戶支持，並延續兔年廣受好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。