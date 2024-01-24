國泰金持續擴增雲端版圖 國壽、產險加入共近50套系統上雲

國泰金控（2882）領先業界自2020年啟動集團雲端轉型計劃，將雲端布局做為集團資訊架構現代化的重要策略之一，並以「多雲、混合雲」為核心，依據不同使用場景與複雜度，有系統地協助子公司將系統遷移至雲端。2023年因應金融三業委外上雲辦法鬆綁，國泰正式迎來大規模上雲潮，在法規賦予的彈性之下，包含國泰人壽、國泰產險在雲端布局上都取得指標性進展，持續朝成為兼具高效與數位韌性的企業邁進。

金融業上雲是大勢所趨，國泰金控做為台灣金融業數位轉型、啟動金融上雲的先行者，已做足完善上雲準備、累積豐富經驗，並嚴謹落實雲端治理。國泰金控資深副總經理姚旭杰指出，「在系統架構上，我們以設計現代化雲端架構為目標，透過雲地混合管理架構，確保雲端與地端現行架構系統的整合更為順暢；在資安防護上，特別針對資料儲存與傳輸、檔案存放、權限控管加以考量，以保障客戶資訊安全；在人才培育面，則提供豐富雲端訓練課程，培養人才雲端技能；最後，金融業上雲首重合規，國泰持續因應主管機關指導，加速修訂內部審核機制，以達到風險控管目的。」

近年積極投入數位轉型的國泰人壽於2022年展開第一階段上雲計劃，從基礎建設、應用程式現代化兩面向著手，並與金控緊密合作，挑選適合搬遷上雲的關鍵先行系統。國泰人壽副總經理王富民表示，「綜合考量商業價值、技術成本、風險程度三項指標後，目前國泰人壽已將17套自有系統遷移上雲，為國內保險業數一數二浩大的規模，其中包含活動網站，以混合雲架構因應行銷活動瞬間產生的龐大流量；以及『機場旅平險投保系統』，運用雲端資源串連地端核心系統，協助機場客服人員一站式完成保單受理及核保流程，減低地端設備維護時的服務影響」。

國泰產險的上雲起點則是「智能商險平台（SmartBiz）」，該系統是以數據驅動協助業務員為中小型商家快速組合與推薦保險商品。國泰產險督導陳信良指出，「由於該系統採用完整微服務架構、前後端分離設計，所使用的容器化平台及資料庫系統均與雲原生環境相容，整體遷移成本最低，也是國泰產險首次將即時性交易系統上雲」。

國泰金控洞燭先機，在2020年即展開集團上雲規劃，由金控制定現代化雲端策略，建立雲端基礎架構、管理治理、組織人才、技術應用等框架，協助子公司雲端轉型資訊規劃、決策合適的雲端技術解決方案，以發揮集團最大綜效。為此，國泰規畫為期7年（2020-2027年）雲端發展旅程，分3階段「雲環境就緒」 （Cloud Ready）、「雲端採用」 （Cloud Adoption）、及「雲端應用現代化」（Cloud Modernization）進行，並透過Cathay 6R雲端遷移方法論，搭配多個集團雲端轉型平台，陸續協助銀行、人壽、產險、證券進行雲端轉型。近年國泰已紮實打穩上雲的馬步，雲端策略開始奏效，包含銀行、人壽與產險在內，已完成將近50套應用系統上雲，未來將持續推動上雲進程，以期最終達成降低技術債、提升營運效能、實現業務創新及永續發展之目標。