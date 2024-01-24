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金管會清查：目標到期債保單 11億投資俄債
目標到期債保單踩雷引發關注，金管會清查發現，十二家保險公司有銷售目標到期債保單，其中八家、共七十二張保單連結到俄羅斯債券的目標到期債基金；這七十二張保單連結到十五檔共投資十一億元。目前有三家壽險業、共十七張保單，已通知保戶要做「二次給付」、共計七七○六萬元。
壽險業在二○一八年熱賣四至六年期的目標到期債保單，今、明年進入到期高峰，卻因其中有連結投資俄羅斯債券的新興市場債基金，因俄債無法處分引發投資爭議。金管會保險局長施瓊華表示，對於相關的申訴信，保險局都會去了解。
至於是否有連結中國大陸地產公司，施瓊華表示，目前還未有保險公司接獲中國地產債券的標的，需要二次給付的相關通報。
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