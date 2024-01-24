增資跳票 金管會約談新光高層

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

針對新光人壽增資案跳票，金管會保險局長施瓊華昨天表示，廿二日已約談新光金和新壽董事長、總經理，並提出金管會的三點立場。首先，新光必須信守承諾，包括對去年尚未完成的增資提出具體時程，並應針對今年七十億元增資提出時程規畫。

其次，因過去高利率保單背景造成的接軌壓力，新壽和其他壽險公司都有，金管會因此給予在地化及過渡措施，但在接軌日前資本適足率要符合百分之兩百標準。最後，大股東或部分董事已表達增資意願，縱使有些股東不願意增資，但不能阻擋有意願增資的股東增資。

新光金昨晚發布聲明表示，金管會約談新光金及新壽主要是溝通增資案，新光金自始同意對新壽進行必要的增資，以提升資本適足率。但因新壽缺口實非現金增資七十億元可以解決，目前公司已尋求外部顧問協助，研議各種可行方案後再送董事會討論。

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