增資跳票 金管會約談新光高層
針對新光人壽增資案跳票，金管會保險局長施瓊華昨天表示，廿二日已約談新光金和新壽董事長、總經理，並提出金管會的三點立場。首先，新光必須信守承諾，包括對去年尚未完成的增資提出具體時程，並應針對今年七十億元增資提出時程規畫。
其次，因過去高利率保單背景造成的接軌壓力，新壽和其他壽險公司都有，金管會因此給予在地化及過渡措施，但在接軌日前資本適足率要符合百分之兩百標準。最後，大股東或部分董事已表達增資意願，縱使有些股東不願意增資，但不能阻擋有意願增資的股東增資。
新光金昨晚發布聲明表示，金管會約談新光金及新壽主要是溝通增資案，新光金自始同意對新壽進行必要的增資，以提升資本適足率。但因新壽缺口實非現金增資七十億元可以解決，目前公司已尋求外部顧問協助，研議各種可行方案後再送董事會討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言