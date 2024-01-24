新壽現增 吳東進：新光集團願認購

新光金控旗下最重要的子公司新光人壽現金增資案一拖再拖，新光金控將於周五（廿六日）召開董事會，吳東進派和公司派等兩派人馬對增資案的對決將再度登場。吳東進接受本報專訪時明確表態，其法人代表將在董事會要求盡速完成對新壽辦理現增，新光集團各事業機構也願按比率認購，合計持股大約在百分之廿一至廿二，「若其他人不認或是沒認足的，我也會幫忙認購」。

吳東進甚至表示，新光金和台新金若合併，總資產規模將成為市占排名第三大金控，如果在此之前能把新壽該完成的現金增資完成、體質變得更好，他樂見其成：「反正都是吳家人在經營！」他也願意淡出合併後的金控，將經營重心專注在新光醫院。

這是去年新光金改選經營權變天之後，吳東進首度對於外界所關心的未來新光金控和台新金控合併的可能性、新壽增資拖延所產生的衝擊、他個人願意參與新壽增資的額度等，做出清楚明確的回應。

針對吳東進的說法，新光金昨天表示，尊重大股東的言論，其餘無法評論。台新金則回應，由於金金分離，關於新光金增資的問題不評論，此外，目前也沒有新光金和台新金合併的議題。

吳東進指出，他在新光金當董事長時，新光金數度為新壽辦理現金增資，例如前年新壽就增資了四五○億元，「但現在換成他們（指改革派）掌經營權了，卻一再拖延增資，我很擔心這種作法，不但把淨值弄壞，更把股價打爛。」

外資近一周來大賣新光金九萬張、股價已跌到八點五一元，令吳東進非常憂心。他指出，這是因為增資案遲遲未做，外資憂心新壽未來恐會因為ＲＢＣ（資本適足率）不足，被主管機關採取各種限制措施，「我相信只要公司宣布要增資，外資一定回流並想參與增資，股價也會起來」。

若辦理現增，吳東進表示，新光集團各事業機構，按比率認購即可，就像他目前管理的新光醫院、大台北瓦斯、吳火獅文教基金會、吳東進基金會等，還有新光三越都會參加，持股大約在百分之廿一至廿二。若其他人不認或是沒認足的，他也會幫忙認購，以前新光金為新壽辦現金增資時，「我弟妹（指吳東亮妻彭雪芬）沒認足的部分，我也有幫忙補足，現在也是一樣，但最起碼金控至少要辦現金增資，我們才有參與的機會。」

吳東進強調，若新光金股價持續下跌，新光金與台新金兩家金控的換股合併，「將只是讓台新金大股東在合併之後的金控持股墊高」，除此之外，別無益處。