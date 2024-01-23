土銀媽祖認同卡回饋不打折 國內外不限金額1%

土地銀行表示，土銀「媽祖認同卡」具備「保平安、做公益、享回饋」三種用途，持卡人以信徒為主，長期以來剪卡率低、動卡率高，已是各銀行認同卡中的長青樹，1月9日與白沙屯拱天宮廟方合作完成第五波「土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡 」過火儀式。

在回饋方面，持土銀媽祖卡於本年6月底前刷卡享現金回饋1％，新戶刷卡滿額再送新台幣300元刷卡金。

土銀「媽祖認同卡」卡面為媽祖聖像，每張信用卡都經過白沙屯拱天宮的香爐過火儀式，讓卡友可隨身攜帶用於「保平安」、「 庇祐出入安全」，且卡友一般消費之金額提撥0.25％回饋金給白沙屯拱天宮廟方，讓卡友在刷卡之餘也能回饋公益。

近期各大發卡銀行陸續公告本年度回饋方式，多數信用卡回饋皆呈現縮水情況，但土銀「媽祖認同卡」至今年6月底止，一般消費不分國內外、不限金額皆維持刷卡現金回饋1％，同時「媽祖認同卡」新戶於核卡後至次月底前，一般消費累積達新台幣3,000元以上，再享首刷滿額禮免登錄新台幣300元刷卡金，每戶限回饋一次。

土銀「媽祖認同卡」並結合JCB國際組織資源，刷卡滿額再享多項專屬禮遇，包含機場接送、五星饗宴、網購平台購物優惠活動及JCB機場貴賓室使用等服務。