目標到期債連結俄債總規模 金管會公布調查結果
目標到期債保單踩雷受到業界高度矚目，對此保險局長施瓊華今日表示，經過清查，目標到期債保單共有72張，共連結15檔基金，規模約635億，至於目標到期債有連結俄債規模，金額大約有台幣11億，目前已經通知二次給付的有7000萬元，涉及3家壽險公司。施瓊華也表示，對申訴信，保險局都會進一步去了解。
至於連結中國地產公司，施瓊華表示，目前還未有保險公司接獲中國地產債券的標的需要二次給付的通報。
證期局也清查，近五年目標到期債的規模和檔數，從108年至112年，分別有84、97、97、89、89檔，投信顧公會統計，截至112年底，共有20檔目標到期債，持有12億的俄債，占比該相關基金規模706億的比例1.7%，至於占總基金規模6.77兆元則占比0.02%，證期局也統計，截至112年底，共有8檔目標到期債持有碧桂園債券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言