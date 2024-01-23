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目標到期債連結俄債總規模 金管會公布調查結果

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布目標到期債基金踩雷俄債調查結果。本報資料照片
金管會公布目標到期債基金踩雷俄債調查結果。本報資料照片

目標到期債保單踩雷受到業界高度矚目，對此保險局長施瓊華今日表示，經過清查，目標到期債保單共有72張，共連結15檔基金，規模約635億，至於目標到期債有連結俄債規模，金額大約有台幣11億，目前已經通知二次給付的有7000萬元，涉及3家壽險公司。施瓊華也表示，對申訴信，保險局都會進一步去了解。

至於連結中國地產公司，施瓊華表示，目前還未有保險公司接獲中國地產債券的標的需要二次給付的通報。

證期局也清查，近五年目標到期債的規模和檔數，從108年至112年，分別有84、97、97、89、89檔，投信顧公會統計，截至112年底，共有20檔目標到期債，持有12億的俄債，占比該相關基金規模706億的比例1.7%，至於占總基金規模6.77兆元則占比0.02%，證期局也統計，截至112年底，共有8檔目標到期債持有碧桂園債券。

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