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金管會約談新光金及新光人壽董總 提出三大要求

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光人壽。本報資料照片
新光人壽。本報資料照片

金管會今日由保險局長施瓊華出面證實，在周一下午確實有約談新光金董事長陳淮舟、總經理陳恩光，和新壽董事長魏寶生、總經理黃敏助，並且提出了三大要求，其中再度強調，新光金及新壽必須信守增資承諾，且舊團隊向金管會的承諾書，新團隊要概括承受，而且不能因為部分股東不願增資，就不辦現增讓想現增的股東參與。

施瓊華強調，新光人壽有承諾要三年增資的70億，不論金控或人壽先前都有增資承諾，要求要信守承諾，要求一定時程履行承諾，而且要求去年尚未增資的55億，必須在一個月之內提出完成的時程。

新光人壽缺口很大，是過去高利率保單的背景，第二階段過度化措施，給了15年的過渡，另外也給了50個bp接軌，透過15年的時間，透過經營能力，用新契約獻度，商品結構轉型，投資收益，大股東發債，來把15年的缺口漸補足，所以，在此前提之下，在接軌日之前，RBC要符合200%標準，所以並非接軌日，就有無底洞的缺口。

大股東部分董事也在董事會表達有增資意願，也希望新光金及新壽董事會要對此好好討論增資議題，不能因為某些股東不增資，而阻擋有意願股東來增資，這是金管會的立場，要求股東的權利得到尊重。

施瓊華也表示，雖然新光金也有提其他方案，但金管會仍要求要增資，且據他們了解，新壽在年底的RBC，仍未達標，因此要求其要信守增資的承諾，至少去年還有55億，以及今年的70億，都得再增資，因此，等於今年有125億仍要增資。

去年有要求提財業務改善計畫，新光金有提到發債及70億增資，現在已要求給予55億的具體時程，及今年70億儘早改善，目前新壽的RBC自結仍未達標準，不能等到三月才改。

增資 股東 新光金

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