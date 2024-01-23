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新壽聯手雄獅保經 董座魏寶生：積極加強保經代通路

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽董事長魏寶生。雄獅旅遊／提供
新光人壽董事長魏寶生。雄獅旅遊／提供

雄獅集團（2731）今（23）日正式宣布跨足保險經紀事業，新光人壽董事長魏寶生表示，保經代通路對新壽來說很重要，加上銀行通路，去年約占保費收入三成，因此要加強保經代通路，同時尋求更多合作模式。

雄獅集團上午正式宣布成立「雄獅國際保險經紀公司」跨足保險經紀事業，滿足民眾出遊的保險保障需求，提供旅客更安心、安全的全方位旅遊保障。

活動現場大咖雲集，包含雄獅集團董事長王文傑、新光人壽董事長魏寶生、南山人壽董事長尹崇堯、新光人壽總經理黃敏義、新光人壽通路長劉信成等人皆親自出席。

魏寶生於會後受訪時指出，新壽與雄獅保經簽訂合約，新壽的保單已在雄獅保經上架，包含旅平險、團險、意外險等，另外新壽也特別幫雄獅保經設計專屬保單「雄保庇旅平險專案」，保額最高可到2,000萬元，投保年齡最高可到99歲。

魏寶生也提到，保經代通路對新壽來說很重要，加上銀行通路，去年約占保費收入三成，其中又以銀行通路占比較高，所以新壽也在積極加強保經代通路。且新壽也規劃於越南河內設立保險代理人公司，因此可從與雄獅保經合作的過程中學習經驗，甚至一同去海外發展也可以，未來有多種合作模式可去思考。

另外，針對長榮機師可能展開罷工議題，魏寶生指出，在現在大環境之下，保險很重要，而雄獅保經有跟多家保險公司合作，罷工事件也許是偶而發生的，但如果能夠幫雄獅廣大的客戶們設計一個從再保開始的方案，說不定對罷工這個事件會降低它的損害。

雄獅 保險 新壽

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