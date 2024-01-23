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匯市平盤波動…新台幣升0.3分 暫收31.349元
國內股匯市今（23）日平盤偏升，在美股走揚帶動下，股市小幅上揚，新台幣對美元匯率則開在31.34元，開盤後一度抵最高點31.277元，升7.5分，隨後迅速收斂漲幅，直至午盤皆維持在31.35元附近，午盤升0.3分暫收31.349元，交易金額6.71億美元。
美元指數今日稍貶，來到103.2區間，芝商所FedWatch顯示，市場再度下修聯準會3月降息預期，預測有四成機率於3月降息、逾五成機會在5月開始降息。雖美元指數今日稍貶，讓非美貨幣獲升息空間，不過日銀宣布維持負利率，日圓漲幅有限；歐洲央行則將於今日公布最新決策，上午日圓平盤震盪，人民幣、歐元及英鎊均升值。
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