新青安催房貸量能 行庫圈卻憂心這三件事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

新青安來了，催動了八行庫房貸量能，更有機會重洗15年來的房貸市場版圖，但行庫圈多未見喜色卻顯憂心。

據透露，行庫圈有三大擔心：一、新青安量大，反占據了72-2條的不動產放款三成限額水位，恐排擠到其他不動產業務案源；二、新青安貸款息低，資本使用效率更低，不利資本運用，尤其行庫增資不易，資本也愈來愈貴；三、行庫補貼半碼，犧牲了利息收入，獲利承壓。

一家行庫主管說，尤其是《銀行法》72-2條的不動產放款三成限額，新青安房貸得計入限額中，將讓行庫陷入既要配合政策、卻恐又排擠到其他不動產案源的兩難困境中。

依《銀行法》72-2條規定，銀行辦房貸、建融及商辦等不動產放款總額，以總存款加金融債總額30%為限，市場視為「不動產放款天條」。

各銀行多以28%為警戒水位，當新青安量大，行庫只能吸收存款或減少其他不動產放款，前者墊高資本成本，後者反讓行庫失去高息不動產放款業務，都壓縮獲利空間。

加上行庫圈也擔心，政策激發的需求反會出現「假青安」的人頭戶，進而增加授信風險，據透露，已有部分行庫對新青安政策，2024年採取不衝刺僅「持穩」的態度。

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