三年新青安獨門威力 可讓公股行庫重掌房貸兵符？

由八大行庫承辦新青安「三年的獨門生意」，金融圈已看好，此政策有機會讓行庫房貸市占站回5成，重掌房貸市場兵符。

據金管會截至2023年11月底統計，全體國銀房貸餘額9兆8,771億元，八行庫市占率雖僅46%，但11月單月的月增額貢獻占比已一舉衝破六成到65%的逾四年高點，12月更是大爆量。

銀行主管坦言，2023年8月新青安上路後，實際補貼客戶一碼半（政府一碼、行庫半碼）一段式利率砍到1.775%的市場最低價，已對首購族產生「挪移效應」，從本想在民營銀行承辦房貸，反回流到行庫中，這熱度估會延燒到三年政策尾聲。

該主管也說，近期市場有出現「仿新青安」者，但受限央行2.06%房貸地板價而缺乏利率優勢，根本打不過行庫，估新青安熱將會續推升行庫房貸量能和市占率。

據數據顯示，八行庫房貸市占率，僅在2009年海嘯當年站上五成巔峰後，就開始被民營銀行鯨吞蠶食，一路下滑到2023年8月底的46%谷底，隨後新青安助攻，11月才緩步站回46.4%。

11月底整體國銀房貸餘額單月大增925億元，其中八行庫就爆增604億元，貢獻占比達65%的逾四年高點，光台銀一家就大增136億元，是兩年來首見、月增額飛越中信銀，更是中信銀11月月增額的2.2倍。

行庫圈已預期，新青安三年政策料將讓行庫房貸市占重返2009年五成的榮景，但三年補貼政策到期、是否消風，則需視屆時補貼政策而定。

高力國際業主代表服務董事黃舒衛也說，一、八行庫有新青安的「獨門生意」，根本不用搶首購族，政府政策就是最好宣傳「水往低處流」；二、房價、貸款額拉高；三、2024年房市回彈、搶購又搶貸需求強，這三大利多將讓行庫房貸市占愈站愈穩。

他也認為，民營銀行光靠行銷、產品組合，難敵行庫的利率補貼優勢，面對投資客又有風控的考量，要施展拳腳確實不易。

政府是在2023年8月1日起，由八大行庫推出「新青安房貸」，打出五年寬限期、40年貸款期、3年利率補貼的大旗，一段式青安房貸利率下殺到1.775%，補貼政策到2026年7月31日止。