攜手老盟 富邦產險培訓爺奶 校園說書

為持續推廣兒童風險教育，並為即將邁入超高齡社會的台灣，提供高齡者可發揮的舞台，富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟於去年底推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程活動，富邦產險表示，課程已吸引許多中高齡長者踴躍報名參與，並在一月十九日圓滿落幕，首批受訓完畢的卅位爺爺奶奶們，接著將以帶領人的角色進入社區、學校等場所，透過敘說生動有趣的兒童風險教育繪本，加強孩童們對生活風險的認知，進而降低各種意外的發生機率。

經過三天緊鑼密鼓的培訓課程，爺爺奶奶們在童書作家暨思多力親子品牌負責人陳櫻慧的專業指導下，從最開始的分組繪本賞析、聲音表現、與聽者互動設計，到最後設計教案、上台展演，每位爺爺奶奶從一開始的害羞，到最後上台活潑有自信的表現，過程中的轉變讓人印象深刻。

多位學員表示，透過這次的課程，也多了開啟退休人生的新契機，希望未來有更多的同伴一起加入，以風險教育帶領人的角色，為孩童們說故事。

富邦產險指出，這次與老盟合作的「爺奶說故事帶領人」培訓課程，參與的學員平均年齡為六十四歲，更有七十四歲的奶奶及爺爺勇於積極參與課程，期待未來爺奶們化身為風險教育帶領人，陪伴孩童們一同體會繪本的有趣世界，培養孩童們的風險意識，也透過「世代共學」的概念，增加不同世代之間的互動與交流。