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俄債燒到目標到期債保單惹議？ 金管會雙管齊下查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照
金管會。圖／聯合報系資料照

壽險業2018年熱賣4~6年期的目標到期債保單，2024~2025年是到期高峰，卻因連結標的「踩雷」衍生爭議；金管會已介入了解並採取兩大措施，一、檢視各壽險業是否依保單約定條款執行，二、是否有讓保戶誤以為「到期保本」等不當招攬的問題。

依投資型保單示範條款，當投資標的發生「特殊情事」時，如天災地震、國內外政府單位命令等非正常交易，投資標的無法申贖時，業者需在接獲發行機構通知後、最晚十天內需做公告。

也就是說，壽險業者需在接獲投信業者告知，俄債無法申贖時，就得在十天內做公告，並等到俄債可以申贖時，再做給付給保戶(二次給付)，這些資訊都需讓保戶知悉。

其次，金管會也將進一步檢視當初業務員銷售時，是否有不當招攬，例如「到期保本」，但需有證據顯示。

壽險業在2018年熱銷4~6年期目標到期債保單，部分連結有投資俄羅斯債券、或中國大陸碧桂園債券等的新興市場債基金，2024~2025年是到期高峰，其中俄羅斯債券既無法收債息也無法處分，有保戶認為「沒提早告知」，也有保戶以為是「到期保本」引爭議。

金管會官員說，目標到期債保單連結的新興市場債基金，這些基金淨值每日都會公告、也會在保戶投資帳戶中揭露，事實上，保戶投資帳戶中都可以看到基金淨值變動。

若是債券基金持有俄債、或中國大陸股債因面臨停止交易或流動性不佳，導致無法反映市價時，投信業者會依規做評價，換言之，投信業每日公告的基金淨值已經反映了相關股債下跌，甚至如俄羅斯、或中國大陸股債評價可能已降到零。

那麼，為何有所謂目標到期債基金到期前通知客戶？官員說，主因是該檔新興市場債基金已經到期了，自然只能先告知客戶，先返還到期日止、已經結算的非俄羅斯債等其餘的淨資產。

後續在等到俄羅斯債券可以處分時，再做「第二次給付」給投資人。

也就是說，保戶每日都可以在投資帳戶中，知悉保單連結基金淨值的情況；而基金到期，自然告知保戶，目前可返還資產有多少，並沒有延後通知的問題。

金融圈認為，保戶投訴最大的關鍵應是「錯誤的預期」，可能當時壽險業務員銷售時對保戶承諾「到期保本」，等了六年卻連本金都虧損，才讓爭議聲起。

台灣目標到期債基金是在2016年8月首檔問世後，在2017~2019年熱賣且大量連結投資型保單，該基金規模愈滾愈大，在2020年攀升到近3350億元巔峰。

旋即金管會出手限制投資型保單連結目標到期債基金標的，又逢國際情勢變化的價跌，市場迅速降溫；據金融圈到2022年底統計，約降到2500~2700億元，近兩年時間就少了650~850億元。

金管會是在2020年，要求投資型保單連結目標到期債基金標的，必須投資BBB+以上債券，等於禁止投資垃圾債，且投資等級債券中，A-以上債券需超過六成，BBB+等級不得超過4成，讓目標到期債基金成立數驟減。

俄羅斯 壽險業 金管會

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