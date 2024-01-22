安永：接軌IFRS17 保險業資產負債管理為成敗關鍵

台灣保險業將於2026年接軌IFRS17（國際財務報導準則第17號），保險負債將改以現時基礎計算，而資產端將迎來唯一的一次會計重分類的機會。接軌後，無論是資產還是負債的衡量，皆會對市場參數產生敏感反應，會計師籲保險業檢視資產負債管理表現指標、管理維度、架構藍圖，以及資產重分類的評估方式等。

安永聯合會計師事務所於今舉辦「IFRS17時代下的資產負債管理」研討會，討論保險業適用IFRS17後之資產負債管理實務挑戰與解決方案，安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理王沛與資深協理謝竣宇表示，首先，從2007年以來，台灣保險業資金規模大幅成長，從新台幣7.48兆元增長至2023年9月31.41兆元，巨大的資金以及背後的同等履約責任對保險業及金融業形成巨大的表現壓力。

2022年開始美元大幅升息，突顯台幣與美元間利率不對等的變動風險，在壽險業幣別錯配嚴重的情況下，不對等升息造成資產負債評估變動差異增大，同時外幣高利率的誘因造成保險商品大量解約，2023年的前9個月，台灣壽險業資金淨流入在十多年間首次由正轉負為淨流出1,200億元，加劇業者資產配置的挑戰。因此，業者應儘快針對 IFRS17與ICS的接軌前後的投資策略、IFRS9的會計重分類等變動因素進行財務表現預測，並以此為基礎進行前瞻性管理。

其次，在考量資產負債管理時，應配合財務表現預測目的，來設計各種報表，而目前保險行業IFRS17以及ICS建置都以結帳為主，缺乏預測能力。因此為了展望未來的資產負債預測管理體系架構，需考量發展包括「資產配置模型」、「資產負債管理系統平台」與「監理與管理指標產出」三大工具。

對於資產負債管理的系統架構，安永諮詢服務股份有限公司執行副總經理謝佳男分享重點包括資產負債管理平台、監理報表、管理報表與溝通等三大架構。謝佳男指出，管理報表應基於監理報表的基礎，透過不同情境假設進行資產負債模擬預測，滿足公司對未來經營與經濟環境的決策支援需求；同時靜態性的資產負債管理基礎指標，在接軌後應轉變為動態性的資產負債管理預測指標，操作過程中需要蒐集與梳理資料的來源，進行資料計算與儲存，並對資訊結果進行分析報告，這將對資料、系統、流程各層面提出新的需求。