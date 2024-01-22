央行龍年套幣買氣旺 網路轉手價飆到5000元

龍是12生肖之尊，因此央行的龍年紀念套幣也容易成為民眾收藏的對象。中央銀行發行的龍年生肖套幣臨櫃銷售22日開跑，台灣銀行總行睽違數年出現排隊盛況，清晨4點便陸續有排隊人潮。

網路預購配售的4.5萬套僅3小時便宣告完售，至於歷年央行發行的生肖套幣都搶手，民國82年發行的雞年曾漲到一萬元。

台銀臨櫃開賣後，已有人在網路現貨轉賣，而且開價5200元，是原價1900元的2.7倍。

漏夜排隊買龍幣

中央銀行一年一度的生肖套幣22日臨櫃銷售開賣，由於今年是台灣民眾最愛的龍年，套幣銷售狀況出乎意料火熱。「網路預購」配售的4.5萬套，開賣僅3小時便宣告完售；「臨櫃銷售」同樣配售4.5萬套，22日起開放於台銀臨櫃購買，不少民眾起了個大早，甚至清晨就出門排隊。

央行每年都會發售生肖套幣，近幾年買氣轉淡，早年需要漏夜排隊的情形不復見，不過今年適逢龍年，激起民眾的購買欲望。央行推出的「甲辰龍年生肖紀念套幣」，價格較去年兔年調漲100元，每套新台幣1900元，網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

龍年套幣行情佳

錢幣業者透露，這幾年因陸客不來，加上景氣不好，錢幣市場其實很低迷，以生肖套幣來說，目前身價最高可能還是82年發行的第一輪雞年生肖套幣，當時每套500元，市場行情一套最高曾漲到萬元，目前行情大概在3000元左右，主要這套比較稀有，發行量少，其他一輪的龍年套幣也還不錯。

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