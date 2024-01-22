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安泰銀行推出祥龍獻利台幣專案 最高2%優惠利率

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
年終紅包投資術，安泰銀行推出「祥龍獻利」台幣專案，最高2%優惠利率。圖/聯合報系資料照片
年終紅包投資術，安泰銀行推出「祥龍獻利」台幣專案，最高2%優惠利率。圖/聯合報系資料照片

年終獎金入袋，習慣將年終獎金存放於存款帳戶理財者，銀行建議，可善用存款專案來養大一年一次的年終獎金。

安泰銀行（2849）即日起推出「祥龍獻利」新台幣1個月定存續期加碼送專案，至2024年3月29日止，民眾臨櫃承做新資金新台幣3萬元起，且約定續存5次，即可享月月利率步步高昇最高2%優惠利率。

「祥龍獻利」專案更提供不方便臨櫃辦理的民眾參與，民眾只要在家，動動手指在網銀/行銀即可操作，且新資金門檻更降低到新台幣1萬元起，提醒民眾把握為自身荷包增值的機會。

根據人力銀行最新發布調查，今年年終獎金基數平均大約1.32個月，是近6年次高，連3年反彈。雖然年終獎金發放基數有提高，安泰銀行提醒，年終入帳高興之餘，也要聰明規劃，掌握先「理債」再「理財」的順序，由於全球央行在前兩年升息下，舉債所付出的利息要比過去幾年高出許多，因此，民眾不妨先考慮減降債務壓力，先搞定「理債」這件大事再來「理財」或「儲蓄」。

新台幣 安泰銀行

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