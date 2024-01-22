便利農漁民換新鈔 農業部：請財政部協調台銀維持農業金融ATM服務

春節將至，為確保農業金融服務品質及便利農漁民兌換新鈔，農業部要求各農業金融機構維持自動櫃員機（ATM）服務、加強金融詐騙防治及安全維護工作，並函請財政部協調台灣銀行、合作金庫銀行及台灣土地銀行等行庫提供農漁會信用部新鈔券。

農業金融署表示，今年春假連續假期自2月8日至2月14日，為因應民眾於假期間資金提領及轉帳需求，全國農業金庫及農漁會信用部金融卡跨行轉帳及提款限額一律按曆日計算，並指派專人監控ATM服務狀況，增加補鈔次數。

農金署及全國農業金庫也將派員至各縣市，抽測各農漁會信用部ATM是否供應充足的現金、有無標示ATM專線聯絡電話及緊急電話有無專人接聽等運作情形，以確保連續假期ATM運作順暢。

另外，全國農業金庫及農漁會信用部也已加強對異常帳戶管理，並落實執行警示帳戶聯防機制作業處理程序，在客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，主動關懷詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以積極預防客戶受騙，如發現客戶有疑似受騙情形者，將積極提醒或勸阻客戶，必要時通知警察機關協助處理。