便利農漁民換新鈔 農業部：請財政部協調台銀維持農業金融ATM服務
春節將至，為確保農業金融服務品質及便利農漁民兌換新鈔，農業部要求各農業金融機構維持自動櫃員機（ATM）服務、加強金融詐騙防治及安全維護工作，並函請財政部協調台灣銀行、合作金庫銀行及台灣土地銀行等行庫提供農漁會信用部新鈔券。
農業金融署表示，今年春假連續假期自2月8日至2月14日，為因應民眾於假期間資金提領及轉帳需求，全國農業金庫及農漁會信用部金融卡跨行轉帳及提款限額一律按曆日計算，並指派專人監控ATM服務狀況，增加補鈔次數。
農金署及全國農業金庫也將派員至各縣市，抽測各農漁會信用部ATM是否供應充足的現金、有無標示ATM專線聯絡電話及緊急電話有無專人接聽等運作情形，以確保連續假期ATM運作順暢。
另外，全國農業金庫及農漁會信用部也已加強對異常帳戶管理，並落實執行警示帳戶聯防機制作業處理程序，在客戶臨櫃辦理匯款或轉帳交易時，主動關懷詢問客戶匯款或轉帳的對象及用途，以積極預防客戶受騙，如發現客戶有疑似受騙情形者，將積極提醒或勸阻客戶，必要時通知警察機關協助處理。
針對強化營業場所安全維護部分，農金署表示，全國農業金庫及農漁會信用部已加強防搶（竊）措施、門禁管制及營業時間後的安全維護，落實辦理自衛編組演練，全面檢視各項安全措施。對於營業場所及ATM的安全防護及錄影監控系統，事先進行檢測，並加強應變作業機制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言