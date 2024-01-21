俄債骨牌效應？2壽險賣目標到期債保單 保戶一場空

俄債骨牌效應來了。據了解，至少有兩家金控旗下壽險業者在2018年銷售六年期目標到期債保單，竟連結俄羅斯債券基金，如今六年到期，既無法收債息也無法處分，必須進行「二次給付」，由投信將剩餘資產分派給基金受益人，保戶最終可能連本金都拿不回來。

金管會已在第一時間掌握消息並介入了解。金管會官員說，將盤點有多少壽險業者的目標到期債保單，有連結到俄債而出現無法給付的現象，其次，會請相關業者提出說明及後續處理情形，是否有依照保單約定條款來做。

官員說，投資型保單的約定條款中，會訂定當發生「特殊情況」時怎麼處理，包括通知義務、後續處理狀況、及壽險業和投信間約定的契約條件等，會了解是否有依照契約條款走。

據客戶投訴及基金公開資訊，有2家金控旗下壽險和投信均「踩雷」，主要是這2家壽險業者的目標到期債保單，連結到自家投信發行的新興市場債券基金。

其中一家投信是2023年十月才公告，有五檔新興市場債基金有很高比例連結到俄債，就如同骨牌般，從投信端的俄債基金、倒到壽險業的目標到期債保單，連同最後一張骨牌的保戶，也赫然倒下。