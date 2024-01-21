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今年買目標到期債基金？金融業高層建議先作功課觀望

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
目標到期債券基金通常鎖定新興市場債做為投資標的，今年風險變數仍然不少。圖/本報資料照片
目標到期債券基金通常鎖定新興市場債做為投資標的，今年風險變數仍然不少。圖/本報資料照片

目前有和壽險公司合作新興市場目標到期債基金相關投資型保單的投信公司，包括了施羅德、聯邦、宏利、景順、野村等投信業者，目標到期債基金的年期，大多數都在4至6年不等，尤其又以六年期最為熱賣，至於熱賣的原因，金融圈人士指出，和去年聯準會升息之前，全球長達十多年的超低利環境有關，這也使該基金所標榜的6%的高配息率，對投資人而言更有號召力。

但隨著聯準會升息，整體市場不同金融商品的利率分布丕變，過去誰也沒想到，連美國政府公債、投資等級公司債券的利率，都有來到5%、6%的一天，而且在聯準會升息拉高美元利率，再加上市場資金緊俏，連最安全的美元優存利率的水準都能超過5%，相形之下，目標到期債基金新募集的不好賣，舊的基金更承受來自踩雷折損基金淨值、配息出問題的多重壓力，對投資人而言看著淨值每況愈下，投資標的因為違約而使公司付不出息，更是心急如焚。

對投資人或保戶而言，新興市場債基金的投資型保單，包括二個部分，一是配息，二是到期的本金收回。在配息方面，公司是否違約，會影響其利息的支付，也會影響基金對投資人的配息，甚至經常因此而動用到本金來配息；而在到期日能否全數收回本金，就得看當時的淨值，倘若淨值減損嚴重，投資人恐怕只能認賠出場。

比起直接投資基金，倘若是以保單方式來投資，代價更高，例如，繳10萬元保費出去，壽險公司本身大約就要求5%的管理費，另外再加上投信公司也會收大約0.3%~0.6%不等的管理費用，因此10萬元交出去，用於投資的部分大約僅有94000多元，倘若投資人在基金募集之初進去，淨值維持在每單位10元左右，代表損益二平，但倘若低於10元，就代表賠錢，基金的到期就等於game over，投資人能拿回多少錢屆時一翻兩瞪眼。

目標到期債基金的主體，原則上就是新興市場債券；很多民眾會問，今年美國年中要降息了，到底此時是否適合投資新興市場債券呢？對此金融業高層仍提醒民眾，依照美國目前經濟熱度來看，聯準會未必在今年六月就會降息，再加上很多和新興市場國家貨幣匯率貶值、通膨嚴重、財政惡化等相關的風險，所以在投資新興市場債券之前，最好還是多作功課觀望一下。

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