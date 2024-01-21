想搶購龍年生肖紀念幣 台銀這一天臨櫃開賣

中央銀行甲辰龍年生肖紀念幣網路申購3小時內被搶購一空，沒買到的民眾不用扼腕，台銀各分行22日上午9時開放排隊購買，全國限量4萬5千套，每套售價1900元，由於網路申購熱烈，不排除現場臨櫃購買有機會出現熱絡場景。

甲辰龍年生肖紀念幣發行數量9萬套，網路申購及臨櫃購買各配售4萬5千套，臨櫃購買每人每次限購2套，想多買，可以重複排隊。第三輪生肖套幣買氣無法跟前兩輪相比，但甲辰龍年卻意外熱賣，網路申購1月8日當天早上10時開賣，下午1時15分完售，網路上也有網友哀嚎，根本擠不進申購網站，成功進到網站後看到的竟是完售公告。

不論哪一輪的生肖紀念幣，龍年始終熱賣，與民間認為龍是祥瑞象徵有關。央行統計，第三輪生肖紀念幣中，前年的虎年紀念幣已完售，其他生肖銷售成績都在9成以上，所剩數量有限，以鼠年生肖紀念幣剩最多。龍年紀念幣的熱銷程度，22日就會揭曉。