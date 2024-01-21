快訊

網紅超哥暴揍Toyz！ 岳父母被起底竟是警調高層 網友：哇！真超派

蔣中正臥病3年紀錄 仍掛記收復大陸、最後對兒說多休息

有氧運動和阻力訓練哪個最能降心血管風險？心臟權威期刊揭密

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集保結算所積極數位創新 2023年營運績效卓越

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。（臺灣集中保管結算所/提供）
臺灣集中保管結算所董事長林丙輝表示，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。（臺灣集中保管結算所/提供）

2023年金融市場穩定成長，集保結算所在多元服務發揮綜效下，持續數位創新並強化營運韌性，業務成果豐碩。集保結算所多元創新的組織文化，具備跨領域與轉型的特質，推升市場變革不遺餘力，深獲投資人與主管機關的信任。董事長林丙輝表示，在金管會政策指導及金融業者共同努力下，集保結算所持續推動數位創新服務，營運績效卓越，並布建完善的金融基礎建設，引領金融市場永續發展。

2023年集保結算所在有價證券登錄、集中保管、帳簿劃撥及結算交割等核心業務上，積極優化並穩健成長，在創新服務上亦繳出漂亮的成績，重要業務推動項目如下：

一、股東e服務成長快速

股東e服務的「股務事務電子通知平台」(eNotice)2023年中上線，投資人熱烈響應，半年來近千家發行公司簽約，占有配股配息公司70.3%。電子投票平台(eVoting)亦於3年內達成電子投票率60%的目標，公司總數、投票筆數及股數皆創新高。視訊股東會平台(eMeeting)提供發行公司便利股東參與股東會管道，2023年計有96家公司採用，較前年成長33.3%。

二、境內基金集中清算平台上線

建置境內基金集中清算平台，提供境內基金申購、買回及收益分配等交易資訊及款項收付集中處理機制，透過集中處理、彙整收付，建立基金市場標準化與自動化機制，至今已有14家投信及7家銷售機構加入，基金規模市占率達56%，銷售機構及投信透過平台辦理的匯款筆數平均減少74%，大幅增進市場款項收付效率。

三、開放證券服務上線

集保結算所推動開放證券公開資料查詢新服務，證券、期貨及投信投顧三業別均完成上線，並與三家第三方服務提供者(TSP)合作，提供便利多元的查詢服務。

四、開放銀行持續擴充

集保結算所持續擴充集保e手掌握App連結銀行範圍，投資人可透過集保e手掌握App查詢16家金融機構的存款餘額及交易明細，其涵蓋範圍占全國前20大金融機構存款餘額逾9成，是國內首創的單一App資產整合服務。

五、集保e手掌握ESG效益顯著

集保e手掌握App成長快速，使用戶數已逾450萬戶，以證券、存款、基金等多元資產一站式的查詢服務，提供用戶便利、快速、即時的使用者體驗，並有效降低紙本存摺掣發及證券商作業成本，ESG效益顯著。

六、ESG IR平台升級

投資人關係整合平台(ESG IR平台)揭露我國公司治理評鑑及全球六大ESG評等機構，對臺灣600多家上市櫃公司的評等，2023年發布「ESG評等機構行為準則」，並推出股東會投票逐案揭露服務，提升評等透明度與國際接軌。

七、基金資訊觀測站優化

基金資訊觀測站2023年約有179萬次點閱，為加強視覺化及使用者體驗，分階段升級觀測站內容，包含ESG基金、數據與統計、投資教育等以專區式呈現，並且優化搜尋功能及新增互動式圖表，同時推廣定期定額、退休理財及反詐騙等理財教育。

八、基富通證券推廣普惠金融

集保結算所子公司基富通證券，持續落實普惠金融政策，提供友善理財平台並推廣金融理財，平台開戶數達25萬人，基金存量超過1,200億元，皆創新高。展望未來，集保結算所將持續深化「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」的四大願景，深植互利共生的企業文化，並擴大AI應用及數位金融推廣，透過數位發展與資安強化雙軌發展，建構我國數位金融基礎建設，厚實營運韌性，迎向市場變革與永續金融。

股東會 集保結算所 ESG

延伸閱讀

群益證旺年會展現 ESG 承諾 董事、員工齊聚一同見證

水利署明定 用水大戶強制使用再生水…2月起實施

桃園中華電信送愛到復興 提供學生電腦科技體驗

88年中美醫藥集團攜手慈濟 利他共好迎向永續ESG

相關新聞

金控配息變大方 殖利率衝5%…富邦股息上看2元、兆豐估近1.9元

上市金控2023年獲利年增近三成，加上股債投資評價損失牽制現金股息發放陰霾退散，今年可望回歸過往現金股息大戶的海派作風。...

去年刷破新高…信用卡5雄 春節戰開刷

挾著去年信用卡簽帳金額創下史上新高的氣勢，二○二四年才開年，各大發卡行就已進入現金回饋的激戰，春節出國旅遊、採買年貨商機...

迎戰超高齡社會 銀髮族保險規劃7大問答一次看

台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時每5人中至少有1人超過65歲，如何儲備足夠退休金流及因應醫療支出成首要課題。尚未屆...

集保結算所積極數位創新 2023年營運績效卓越

2023年金融市場穩定成長，集保結算所在多元服務發揮綜效下，持續數位創新並強化營運韌性，業務成果豐碩。集保結算所多元創新...

匯市最前線／台幣有機會續升

國內股匯上演報復性反彈行情，外資瘋狂匯入近10億美元下，新台幣匯率上周五（19日）收盤強升1.31角，收31.44元，累...

文化部：文化幣APP升級 攜手三家電支 可用電子方式支付不足折抵金

首次常態化16-22歲1200點文化成年禮金，今（20）日開放領用，並舉辦啟用記者會，行政院長陳建仁、文化部長史哲皆出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。