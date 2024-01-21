去年刷破新高…信用卡5雄 春節戰開刷

挾著去年信用卡簽帳金額創下史上新高的氣勢，二○二四年才開年，各大發卡行就已進入現金回饋的激戰，春節出國旅遊、採買年貨商機，更讓搶市之戰白熱化，面對令人眼花瞭亂的現金回饋優惠方案，卡友得先檢視自己的消費金額，是否符合信用卡的回饋門檻，以及回饋上限，才能選出對自己最有利的方案，以免看得到、吃不到，或回饋不如預期。

去年信用卡戰況出爐，國人全年刷破四點一兆元，遠遠超過二○二二年的三點四九兆元創歷史新高，前五大發卡行全年簽帳金額更全寫歷史新高。去年前五大發卡行總計刷破二點九兆元，依刷卡金額為中信銀、國泰世華銀、玉山銀、北富銀、台新銀。如今春節將至，大戰再度開打。

各大發卡行在農曆春節前所推出的信用卡現金回饋或點數回饋優惠，主要集結在出國旅遊、電商購物、年貨採買、除舊布新等四大領域，現金回饋率從百分之三、百分之五、百分之八，至百分之十、百分之十三不等，其中最高百分之十三的優惠，並非包山包海，卡別和適用的通路，民眾都得事先看清楚。

玉山銀在春節旅遊消費上，即以星宇航空聯名卡為其「航空神卡」主打消費回饋，直至二月十六日止，除了用星宇航空官網及ＡＰＰ買機票最高可享三千元購票折扣外，中部民眾優惠更大，只要購買從台中出發的機票，累積消費滿兩萬元以上，將再加贈一千哩。另外還推出最優十元一哩讓民眾快速累積哩程，為春節旅程提前布局。至於旗下的熊本熊卡，在指定日本商店消費最高可享百分之八點五優惠，回到台灣也享有國內指定綠色通路最高享百分之三現金回饋。

針對寒假與春節的旅遊旺季，中信銀至三月底前，針對LINE Pay卡、商務卡、英雄聯盟信用卡、商旅鈦金卡卡友，對於日、韓、星、泰指定國家，提供卡友國外實體商店消費最高百分之五回饋，但需事先登錄且各有上限。

國泰世華銀除了在三月底前，ＣＵＢＥ卡選擇切換至「趣旅行」權益方案，享海外實體消費筆筆百分之三回饋無上限外，在訂房及飯店優惠最多可加碼至百分之八回饋。

在海外旅遊上，永豐幣倍卡推出國外消費百分之三，精選通路最高百分之七現金回饋；另外，ＤＡＷＨＯ現金回饋信用卡消費最高國內百分之七、國外百分之八現金回饋。

富邦Ｊ卡在海外旅遊主打日韓，除當地實體消費享最高百分之六，日韓旅遊民眾最喜愛消費的通路如便利超商、遊樂園、藥妝店等，回饋加碼至百分之十。北富銀搭配旅遊復甦推出精選航空、旅行社、海外實體消費享最高百分之五回饋。

台新則在春節期間推出FlyGo卡精選航空、交通、訂房三種類型的旅遊消費最高百分之五現金回饋、海外百分之三回饋無上限。