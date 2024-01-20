文化部：文化幣APP升級 攜手三家電支 可用電子方式支付不足折抵金

首次常態化16-22歲1200點文化成年禮金，今（20）日開放領用，並舉辦啟用記者會，行政院長陳建仁、文化部長史哲皆出席，除了介紹文化幣使用方式及相關加碼優惠，也攜手全支付、全盈+PAY、icash Pay等3家電子支付，共同宣布文化幣APP升級，將可利用電子方式支付文化幣不足折抵金額。

文化部長史哲表示，去年文化幣首先針對18-21歲青年推出，半年期間創下高達8成的領用率，因此在行政院長陳建仁支持下，今年度首度常態化並擴大發給16-22歲青年，16歲青年一生可領7次，期盼讓所有青年透過文化幣體驗台灣文化的美好。

史哲指出，常態化首年，文化幣也再升級，從去年以類電子支付系統的APP，觸動青年數位時代藝文消費模式，今年更攜手3大通路的電子支付，除了搭起藝文宣傳的平台，也讓青年使用文化幣折抵後，可利用電子方式支付不足折抵金額，更為後續由電子支付系統發放成年禮金，立下關鍵一步。

史哲提到，今年開啟全民文化ESG挹注文化成年禮金的方案，亦即由文化部搭建平台，透過進化的文化幣官網及APP，16-22歲是文化幣的享受者，而22歲以後到「呷百二」，所有人都可以成為文化成年禮金的挹注者。

企業或個人可以藉由系統精算出的學校、系所、鄉鎮市區符合文化幣青年人數，直接進行線上支持，增加母校在學學弟妹、家鄉或企業/廠區周邊設籍青年的文化幣點數。

今日出席的全支付營運長陳佳筠、全盈+PAY執行副總暨營運長唐蜀茜、icash Pay副總經理鄭沛倫特別宣布，除了在零售通路互惠提供藝文訊息曝光管道，將主動響應推出優惠禮包，包含註冊加入全支付並完成首筆交易，享全點50點（1點=1元）回饋；註冊加入全盈+PAY並完成指定任務，可獲得全盈+PAY儲值金300元，再享Let’s Café及Fami!ce霜淇淋；註冊加入icash Pay並完成首筆交易，享50點OPENPOINT回饋，綁定中國信託銀行、元大銀行享更多優惠。

文化部說明，出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。沒有手機的青年朋友，也可洽詢客服申請紙本QR-code。