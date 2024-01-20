新聞眼／新光魔戒劇 金管會監理難題

去年新光金控經營權引發吳家兄弟之爭，但等到經營權變天之後，卻沒過幾天安寧的日子，原班人馬對新光金旗下新光人壽增資問題，再度隔空叫陣，一位金融業高層形容：「這好比電影『魔戒』的場景出現在金融業」。

戴上魔戒即可擁有強大力量，但要戴上魔戒可不是這麼容易。入主新光金，代價就是得為新光人壽增資，但這麼大的財務缺口，令已入主新光金的原改革派（現在的公司派）及吳東亮勢力卻步。新光人壽現金增資牛步，反映目前公司派心態，也讓金管會在金融監理上感到棘手。

在增資議題上，新光金榮譽董事長吳東進和現在的公司派各有想法，吳東進近來再三對外強調新光人壽增資的必要性，另一層意義，也在凸顯不能增資的公司派，在經營權上就沒有正當性。公司派則因為「洞太大」而不願拿錢出來。不論雙方立場如何，新壽當前的確有增資的迫切性，任何「以拖待變」的方法都無正當性。

吳家兄弟吵不停，金管會也面臨監理難題。難題來自兩方面，一來是金管會在接軌ＩＣＳ 2.0或ＩＦＲＳ 17過程中，除給予業者長達十五年的過渡緩衝期，也已要求業者要增資來強身健體。當下最需要增資的新壽，如今卻拖延增資期程曠日廢時，金管會如何叫得動其他業者？新壽目前回應主管機關要求增資七十億元，只做到增資十五億元，連「要一元給五毛」都不到，七折八扣，其他保險業者看在眼裡，心中怎會服氣？

二來則是從去年經營權之戰，包括改革派大力在外收取委託書，金管會始終都保持中立未介入，主因就是當時的新光金經營績效不佳，使主管機關更有保持中立的理由，另外也期待新的經營者能讓新光金旗下問題最大的新壽改頭換面，但如今連最起碼的增資，新公司派都不能兌現承諾，金管會始料未及。

增資案每拖一天，金管會壓力就愈大一些。金管會對於新壽增資案的容忍，其實快到「臨界點」，據了解，近期內就會再陸續約談新壽及新光金控經營高層，要求給出明確的增資時程。

金融業經營最重要的是誠信，金融機構經營權即使改朝換代，向金管會曾做過的承諾都必須信守，這是鐵律，接下來金管會該怎麼做，關係到金融監理的威信，也會是其他壽險公司參考的「範本」。