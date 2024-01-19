國營銀行獲利大躍進 土銀、臺銀2023年獲利報喜創新高

身為百分之百的國營銀行，土地銀行、臺灣銀行2023年均繳出亮眼獲利成績單。土銀2023年自結稅前盈餘達170.43億元，創歷年新高紀錄，年成長「雙位數」、高達14.95%；國銀龍頭臺銀2023年稅前大賺284.5億元、締造新猷，加計負擔的政策任務，稅前盈餘高達384億元。

土銀指出，2023年獲利寫下歷年最佳，主要來自存放款利息淨收益、財務操作淨收益及手續費淨收益，土銀除持續發揮不動產專業銀行優勢、配合政府政策辦理各項專案貸款，穩健創造存放款利息淨收益及手續費淨收益。

土銀表示，受惠美國聯準會與我國中央銀行同步升息、加上股市表現良好，推升財務操作淨收益，且土銀的授信資產品質良好、減緩呆帳費用提存，都是促使土銀近年獲利屢創新高的關鍵主因。

國營銀行臺銀2023年也締造歷年最佳的獲利成績。臺銀2023年稅前盈餘284.5億元，創下歷年新高紀錄，加計負擔的政策性任務，稅前盈餘更是高達384億元。在亮眼的獲利下，臺銀仍維持極高的資產品質，逾放比僅0.086%，備抵呆帳覆蓋率1,726%，創史上最佳績效。

臺銀獲利提升的關鍵在於董事長呂桔誠力行企金、消金和政府部門資產結構平衡發展的「三駕馬車」策略，促使資產負債結構的轉變。在「三駕馬車」策略中，房貸業務比重提升為關鍵，臺銀房貸餘額自2016年6,323億，成長169%至1兆668億，逾放比0.085%，平均實際損失率更僅有0.0008%，資產品質極佳。